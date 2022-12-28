山海經傳說「九頭鳥」是真的？怪鳥變臉片瘋傳　每次轉頭即變顏色

神話故事中存在不少幻想生物，但其實牠們在現實生活中「真實存在」。



最近一段影片在網絡上掀起熱議，有網友目擊到傳說神鳥「九頭鳥」，從影片可以看到這隻鳥會不斷變換自己脖子以上到臉部的羽毛顏色，像極了川劇變臉。

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最近在微博上有一段影片瘋傳，一名網友拍下一隻停在樹枝上休息的小鳥，鳥兒的頭部卻像川劇變臉一樣會不斷改變顏色，每轉一次頭就會變換一次，像極了會旋轉的七彩霓虹燈，聲稱這是《山海經》的九頭鳥現實版。

影片曝光後讓不少網友嘖嘖稱奇，網友表示「這是後製的效果吧」、「真有這種鳥？」，不少人瘋猜這隻鳥是什麼品種，也有人質疑是PS過的。

有網友給出解答，表示這種鳥是真實存在於世界上的，叫做「安娜蜂鳥」（Anna's Hummingbird），也被稱為安氏蜂鳥。

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安娜蜂鳥只存在於美洲地區，當地人稱呼牠們為「會飛的寶石」，一身翠綠色的身體及桃紅色的頭部羽毛是牠們的最大特徵，之所以會出現「變臉」的效果是因為牠們頭部與頸部的羽毛會折射陽光，因此在不同角度看起來都有不一樣的顏色。

「九頭鳥」是《山海經》所記載的一種中國古代傳說生物，又稱九鳳、鬼車、鬼鳥，擁有許多不同種類的形象，但從畫作上看來是一隻擁有九顆頭的半人半鳥生物，身上有許多華麗的羽毛，在唐朝時代有學者認為九頭鳥的外觀跟鴨類似，如今則認為是一種鴞形目鳥類。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】