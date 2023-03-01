浙江寵物店前員工盜刷老闆支付寶3年總額達38萬元　被拘時正度假

《澎湃新聞》報道，近日，浙江金華浦江縣公安局破獲一起盜刷錢財案件，總額38萬餘元（人民幣，下同），被盜刷者為某寵物店老闆，盜刷者為其前員工楊某。目前，案件具體情況正在進一步調查審理中。



報道稱，浙江浦江縣某寵物用品店員工楊某，在偶然得知老闆周女士的支付寶帳戶轉賬密碼後，從離職到案發的3年內，一共盜刷周女士38萬餘元。

而周女士忙碌日常工作，竟未發現自己成了他人的「提款機」，直至2月16日，周女士發現銀行卡流水出現異常，隨後報警。楊某被拘捕時，人正在海南度假。

經警方調查，2019年，年僅17歲的楊某來周女士公司上班，因其手機損壞，周女士的丈夫將一個舊手機借給他使用。楊某無意發現該手機的支付寶APP登錄的是周女士的帳號。隨後，他又嘗試用公司電腦的開機密碼轉賬，意外成功。

楊某的盜刷轉賬記錄。（圖 / 澎湃新聞）

此後，楊某不斷盜刷周女士的帳戶，從幾百元到上千元，再到數萬元，直到離職後也沒有停止。因支付寶有大額轉賬風險提示等功能，楊某便利用小額取款方式繼續轉錢，有時一晚可以轉賬幾十筆。

目前，犯罪嫌疑人楊某已因涉嫌盜竊罪被警方依法刑事拘留，案件具體情況正在進一步調查審理中。