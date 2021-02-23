國產「火箭心」挽救心臟衰竭者　航天建造技術「轉化」創奇功

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-23 17:26

心臟負責將血液泵送至全身，但心臟衰竭患者的心臟功能會減弱，令心臟排血量減少，不能滿足身體器官需要。由於心臟衰竭會愈發嚴重，患者只能依靠藥物、換心，或植入俗稱人工心臟的心室輔助器改善病情。 2019年，內地成功研發一個直徑僅5厘米、重180克，有「火箭心」之稱的HeartCon心室輔助器，並先後為多名心臟衰竭患者植入。今年1月，一名來自四川、年僅30歲的心臟衰竭末期患者亦植入「火箭心」，成功挽回性命。

HeartCon心室輔助器因充分利用中國火箭製造的多項技術，因此有「火箭心」之稱。（網上圖片）

「火箭心」項目臨床試驗主研專家、泰心醫院院長劉曉程介紹，目前心臟衰竭的發病率呈快速增長趨勢，全世界約有8000萬心臟衰竭患者，中國約有1600萬人。由於合適的心臟供體嚴重匱乏，中國每年心臟移植數量僅幾百宗，遠遠無法滿足患者需求，大量患者只能等死。

劉曉程表示，第一、二代的人工心臟都有缺點，包括容易感染、引發凝血等。目前，世界各國開始第三代人工心臟的研發，特點都在於轉子與軸承沒有接觸，利用懸浮技術，而「火箭心」則採用磁液雙懸浮、泵機一體化、電控雙冗餘的總體技術方案。

據介紹，HeartCon心室輔助器因充分利用中國火箭製造的多項技術，又有「火箭心」之稱。航天泰心科技有限公司總工程師許劍指出，「火箭心」在電機、流體、控制、驅動、材料、精密加工等領域，都應用造火箭伺服控制系統的相關技術，包括採用製造火箭的常用材料鈦合金，質量輕且經久耐用。

劉曉程介紹，植入人工心臟後，患者只需服用抗凝藥，不需服用抗排異反應的藥物，且只需一根比筷子還細的導線從肚皮穿出，連接控制器和電池。同時，由於「火箭心」採用磁液懸浮，轉子沒有磨損，因此並沒有使用期限，即使出現故障亦可更換。

劉曉程表示，第一款「火箭心」正密鑼緊鼓開展臨床試驗，料今年就能正式獲批上市。同時，項目團隊已研究出第二款「火箭心」，重量只有90克，目前已用3D打印技術制作了測試產品，體外溶血實驗效果表現良好，正準備批量生產及申請PCT國際專利。

（綜合報道）