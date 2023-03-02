73歲失智長者遭安老院護理員打爆眼球？　大連公安：已立案偵查

《頂端新聞》報道，近日，有網友爆料，遼寧大連一安老院護理員在照顧73歲阿茨海默症長者時因其不配合穿衣服，揮拳毆打老人致其右眼球爆裂。目前，當地公安已對事件立案偵查，案件具體情況仍在進一步偵辦中。



爆料者杜先生稱，該安老院為大連市中山區祿盛養老服務中心，事發於2月19日下午6時左右。閉路電視畫面顯示，一名女護理員強制為其父親換衣服，老人不配合，隨後一位男護理員上前打了老人幾拳，造成其右眼球爆裂。

杜先生自述：「事發時，安老院通知我們，在給父親換衣服時不小心碰傷了眼角，但到醫院就醫時，醫院表示老人應該不是碰傷，而是異物傷害。父親患有阿茨海默症，說不清受傷過程。」3月1日，杜先生表示，老人仍在ICU病房，目前已暫時脫離生命危險。

報道指，目前，杜先生一家已向當地公安局報案。根據杜先生提供的一份遼寧大連公安局中山分局立案告知書，該事件已於2月20日以故意傷害案進行刑事立案並偵查，具體案件情況仍在進一步調查處理中。

據悉，該養老服務中心官網介紹，其是大連一家專業認知症照護中心/多功能型養老機構，2018年11月經大連市中山區民政局批准成立，是一家非營利性的民營安老院。

（圖 / VCG）

在2023年兩會即將召開之際，政協委員謝文敏提出，要加強養老服務質量安全管理，建立健全養老服務機構服務標準和評價體系，建設全國養老護理員信息和信用管理系統，持續開展養老企業服務質量檢查，對養老服務中虐老欺老等行為，要依法嚴厲查處。加強養老設施和服務安全管理，建立定期檢查機制，確保老年人人身安全。