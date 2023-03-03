食自熱鍋身亡家屬索償無果　商家推｢致富花蛤粉｣售176萬疑辱死者

四川涼山一名女子食用「自嗨鍋蒜香花蛤粉」後，導致急性中毒經搶救無效死亡。事發後，死者家屬向商家索償各類損失176萬多元（人民幣，下同），惟雙方仍未有達成共識。

值得注意的是，近日，某電商平台的「自嗨鍋蒜香花蛤粉」旗艦店，竟推出「致富款花蛤粉，標價176萬元」，引起廣泛關注，更被指存在侮辱死者的嫌疑。目前，相關圖片已進行下架處理。



據《極目新聞》報道，去年9月7日，陳女士與女兒、母親3人，一同食用了3盒「自嗨鍋蒜香花蛤粉」，惟3人當晚均出現嘔吐、發燒、肚瀉等症狀，其中陳女士症狀最為嚴重，送院搶救後病情仍持續惡化，並於一周後經搶救無效死亡，死亡原因被診斷為，「感染性肚瀉、食物中毒可能、膿毒血症、膿毒性休克等。」

死者陳女士的丈夫盧先生隨後申請了屍檢及司法鑑定。鑑定結果顯示，陳女士（以及同食的其他兩位人員）的臨床特徵、死亡過程屍體檢驗及病理組織學檢驗結果，符合胃腸道攝入途徑導致急性食物中毒的醫學特徵，不排除因食用「自嗨鍋蒜香花蛤粉」導致急性食物中毒死亡的可能。

不過，鑑定結果就指，陳女士在食用「自嗨鍋蒜香花蛤粉」同時，是否涉及食用方法妥當、進食了其他的變質性食物、用於燙煮的水屬於變質水等諸多問題就無法予以進一步明確。

此後，盧先生向有關部門遞交材料，要求對涉事企業進行立案調查，追究相關企業及人員責任；並要求賠償死者和傷者各類損失176萬多元。但雙方一直未就賠償事宜達成一致。

一波未平一波又起，近日，在某電商平台，一間售賣「自嗨鍋蒜香花蛤粉」的旗艦店將店內同款產品的宣傳圖片標註為「致富款花蛤粉，標價176萬」，引起廣泛關注。有消費者就此認為，商家做法極為不妥，有侮辱死者的意味，即使產品質量無問題，都不願再購買其產品。不過，周四（2日），相關產品已經在店舖中下架。

盧先生亦表示，已關注到相關信息，並作出截圖取證，稍後會進行維權，「因一直就賠償問題未達成一致，前不久已將相關商家起訴至法院，而且法院也已受理。」