三極危物種消隱百年後「回歸」雲南　全國料尚有數千物種未被發現

早前，中科院昆明植物研究所的科考隊員在雲南蒙自周邊天坑進行野外生物考察調研活動時，意外發現了大花石蝴蝶、竹生羊奶子和異葉苣苔這些消失百年的極危物種，隨後為採集種子再進天坑作搶救性保護。



「十一」前夕，昆明植物研究所的科考隊員們進入蒙自市周邊天坑進行野外調查，目的是採集極危物種的種子。事緣幾個月前，隊員們同樣在蒙自周邊天坑科考期間，意外發現大花石蝴蝶和竹生羊奶子這兩種消失了上百年的極危物種，由於當時正值花期和幼果期，故科考隊只是拍攝並採集花葉標本。花期過後，科考隊員們再次入坑，惟多番尋找也沒有發現大花石蝴蝶的種子，無法完成搶救性採集和保護種子的計劃。

一百年前，外國植物學家曾在蒙自採集到大花石蝴蝶和竹生羊奶子的標本並作簡單記錄，可是這兩種植物隨後悄悄消隱。而雖然沒有採集到大花石蝴蝶的種子，惟科考隊此次通過現場比對和辨識，發現在天坑坑壁上，大花石蝴蝶的生長範圍正擴大，並形成新的生長居群。據植物多樣性與保護研究組組長、中國科學院西雙版納熱帶植物園綜合保護中心副主任譚運洪介紹，石蝴蝶屬是中國的特有屬，目前人類對其認知有限，而像大花石蝴蝶這些植物皆長在保存較好的石灰岩生境。

值得一提的是，科考隊還在蒙自天坑中發現異葉苣苔，其對上一次被發現已是遙遠的1893年，且同樣在蒙自。至於竹生羊奶子，人類所採集到的首份標本是在1915年，目前存於奧地利維也納大學標本館，惟此後106年再無該物種的標本記錄。

根據世界自然保護聯盟標準，大花石蝴蝶和竹生羊奶子瀕危等級皆屬極危，而譚運洪認為，這些物種的野生植株接連被發現，意味其正在「回歸」。他解釋，隨着生活物質條件改善導致愈來愈多人關心自然，以及國家基礎條件的改善令許多原來沒辦法到達的地方也可到達，相關植物被重新採到、被發現，被重新認識。目前，中國每年約有270個新物種被發現，據預估，至少還有5000個物種尚未被發現和科學的命名。