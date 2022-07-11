世上最大南亞熱帶植物園　華南國家植物園在廣州揭牌

華南國家植物園今（11日）上午在廣州揭牌成立。這是繼北京國家植物園之後，中國設立的第二個國家植物園。華南國家植物園是目前世上最大的南亞熱帶植物園，也是中國歷史最悠久的植物學研究和植物保護機構之一，規劃總面積319公頃，主要立足華南，進行全球熱帶亞熱帶地區的植物保育、科學研究和知識傳播等工作。



官方媒體《央視》報道，從熱帶雨林到高山植物、從奇花異果到沙漠植物，華南國家植物園遷地保育的植物超過17000種。在園內成功遷地保育的植物中，包括珍稀瀕危植物643種，國家重點野生保護植物337種。

目前，華南國家植物園已經成功實現了杜鵑紅山茶、廣東含笑、繡球茜等36種華南珍稀瀕危植物的野外回歸。未來3到5年還將建立華南國家植物遷地保護中心，95%華南地區珍稀瀕危植物得到有效保護。

2022年5月30日，繼批准在北京設立國家植物園後，國務院批覆同意在廣東省廣州市設立華南國家植物園。華南植物園前身為國立中山大學農林植物研究所，1929年由著名植物學家陳煥鏞院士創建，是中國歷史最悠久的植物學研究和保護機構之一。

華南國家植物園現建有38個專類園，擁有3個研究中心、1所植物標本館、2個國家級野外台站和3個中科院重點實驗室等科研平台。科研區以科學研究和資源研發為主；專類展示區以收集保護、園林文化和園藝技術展示、科普教育為主，突出「山青水秀、鳥語花香、峰迴路轉」嶺南園林特色；技術推廣平台以篩選經濟植物推廣應用為主，服務區域經濟社會發展和生態文明建設。