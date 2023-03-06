四川男子走上鐵軌疑截停兩列火車　當地派出所：為智力殘疾人員

《極目新聞》報道，近日，某社交平台影片顯示，有男子走上鐵軌，疑似截停兩列火車，引發關注。成都鐵路警方通報稱，事發地為四川雅安，涉事男子為患有智力障礙的殘疾人員，目前事件已解決，不會影響旅客正常出行。



網傳影片顯示，一名身穿紅灰色運動衫、後背微駝的男子站在兩列鐵軌之間，不斷東張西望，不時抬頭看列車內的旅客，男子附近的兩列火車均停在鐵軌上，疑似被截停。列車內有旅客用四川話示意男子快點離開，該男子徘徊一段時間後，離開了鐵軌。

3月3日，四川成都鐵路公安局西昌公安處發布警情通報。網傳「四川兩列高鐵被人截停」一事發生於2月28日，男子李某有（男，22歲）翻越鐵路護網，進入成雅鐵路雅安至名山區間。鐵路巡防人員發現後，立即呼停該區段列車，並將其帶離交雅安車站派出所處理。

通報稱，據調查，涉事男子為三級智力殘疾人員，公安機關已責令其監護人嚴加看管。警方同時提醒，擅自進入鐵路護網會嚴重危及自身安全和鐵路運輸安全，屬於違法行為，根據相關法律規定，公安機關可依法給予處罰。

網民點睇：

太危險了！要是一不小心沒停住怎麼辦。

監護人要嚴加看管啊。

還好沒有發生悲劇。

