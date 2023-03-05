兩會｜熊貓守護者侯蓉：近30年成都熊貓基地大熊貓數量增長12倍

全國人大代表、成都大熊貓繁育研究基地副主任侯蓉今日（5日）在「代表通道」上分享好消息。侯蓉表示，她和同事們用近30年的時間，把成都熊貓基地大熊貓的數量，從1994年的18隻繁育到如今的237隻，增長12倍。



會上有記者提問侯蓉，「人們稱您為國寶大貓熊的守護者，請問您最初怎樣和大貓熊結緣？保護大貓熊和其他野生動物方面，您都提出過哪些意見建議？」

侯蓉回憶，自己第一次接觸到大貓熊是在1995年的秋天，當年有一隻大貓熊出生後需要進行人工哺育，體重只有70~80克，它的眼睛沒有睜開，看不見也聽不到，甚至不能自己排便，需要人工幫助。

成都熊貓寶寶跌下台的照片被選為2016年最受歡迎Instagram照片之一。（路透社）

侯蓉指出，透過它腹部薄薄的皮膚，甚至可以隱隱約約見到內臟器官。就是這麼一個脆弱的小生命，你很難想像它卻能發出非常驚人的叫聲，彷彿是對生存下去的強烈渴望。

侯蓉提到，早年參加大貓熊幼崽的這個育幼經歷，讓她感到了身上沉甸甸的責任。侯蓉提到，從1995年到2022年底，近30年間，她和同事們一起將成都貓熊基地大貓熊的數量1994年的18隻擴展到了現在的237隻，增長了12倍。

侯蓉表示，但自己始終認為繁育大貓熊只是其中一個階段，「我們最終的目標是讓它們恢復野性，回到野外，讓野生大貓熊能夠永久的生存和繁衍下去。要實現這個目標，就需要我們更好的保護好大貓熊的自然棲息地。」

侯蓉指出，在十年間，「國家公園」從概念變成了現實。2021年10月12日，包括大熊貓國家公園在內的我國第一批國家公園已經正式設立。

她認為，這標誌着中國的自然保護進入了一個新階段。生態文明理念現在已經深入人心，保護生態環境已經成為了全民共識，「這也讓我更加堅信我們的目標一定能夠實現，野生大熊貓一定能在我們的土地上更加愜意地生活，更加健康地成長。」

侯蓉表示，從2008年擔任全國人大代表起，她曾經三次提交了修訂《野生動物保護法》的議案，一次提交了修訂《動物防疫法》的議案，提出要加強野生動物遺傳資源的保護與管理，建立野生動物疫病的聯防聯控機制，加強流浪動物管理，建立野生動物疫病的檢疫標準等。

侯蓉表示，「讓我倍感欣喜的是，這些建議在野生動物保護法和動物防疫法修訂中得到了不同程度吸納。現在這兩部法律已經正式頒布。」她指出，在自己擔任全國人大代表期間，一共領銜提交了31件建議和10件議案，其中80%的議案對相關領域法律法規的制定和修訂發揮了積極的作用。」