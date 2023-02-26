中國流行樂起點是廣州天河體育中心？　首位在此開騷港星是他

說起中國流行音樂的發展，不得不提改革開放前沿陣地廣州，更要提廣州的天河體育中心；由於鄰近香港，第一位在天河體育中心登台的歌手，原來是他？



羅文是第一位在天河體育中心舉行演唱會的歌手，開創先河。（網上圖片／當代中國授權）

在內地尚未有「流行音樂演唱會」的概念時，廣州已憑借鄰近香港的先天優勢，率先全國探索發展的方向。以《上海灘》打開知名度的香港女歌手葉麗儀，就早在80年代已來到廣州演出。

可惜的是，當時的內地根本還不知道什麼是流行音樂演唱會，甚至沒有適合的場館，葉麗儀最終只能在友誼劇院舉行「音樂欣賞會」。

事隔多年之後，葉麗儀再一次來到廣州「開騷」，她憶述當年經歷時仍然印像深刻，「當時住的東方賓館還要掛蚊帳的，我們的演唱會門票只賣2毛錢。」

如今成為廣州演唱會代名詞的天河體育中心，是改革開放後全國第一個綜合性大型體育設施。

天河體育中心佔地面積相當大，是改革開放後後中國第一個大型綜合體育設施。（視覺中國／當代中國授權）

興建天河體育中心的初衷，是廣州為舉辦第六屆全國運動會而建。天河體育中心於1984年7月4日動工，歷時3年後竣工，總佔地面積達58萬平方米，足足超過2.5個紅磡體育館的佔地大小。

體育中心由體育場、體育館、游泳館三大場館組成，場館內設備均達到當時國際先進水平。

張國榮1997年在天河體育場舉行演唱會，門票最貴為280元，適逢下雨天，索價35元的雨衣依然被搶購一空。（網上圖片／當代中國授權）

第一個在內地舉行真正流行音樂演唱會的人是羅文。

1985年，羅文在中山紀念堂舉行了7場小型演唱會，盛況空前。一名廣東音樂人回憶表示，那時候現場全場爆滿，羅文的歌衫雖然比現在的明星還算保守，但已經足夠華麗，鑲滿金片和銀片。

羅文隨後在1987年9月，再於天河體育場與汪明荃舉行大型戶外演唱會，有多達4萬名觀眾入場，開創天河體育中心舉辦演唱會的先例，也刷新演唱會入場人數新紀錄。

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在1990年代幾乎「統治」整個華語樂壇的「四大天王」張學友、劉德華、黎明、郭富城，也都曾經來到廣州登台。

其中張學友是4人之中，第一位在天河體育館內舉辦個唱，一連3場的演出，風頭一時無兩。而當時在華語歌壇如日中天的陳慧嫻，也在1998年成為首位在天河體育場舉行個人演唱會的香港女歌手。

「哥哥」張國榮也都是天河體育中心的常客，但最有趣的部分，是他舉辦演唱會期間必定下雨，堪稱是第一代「雨神」。

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其中，張國榮在1997年來到天河體育場舉行一連3場的演唱會，有歌迷回憶，那幾天雨衣的生意非常好，即使索價35元（人民幣．下同）一件，也都擋不住歌迷的熱情。

要知道，那時候演唱會門票最貴也只是280元，相比較之下，雨衣的價格顯然相當不菲。

投資3.1億元興建的廣州天河體育中心，30多年時間過去，如今已是廣州重要地標之一，每年承辦數以百計場次的體育及文藝活動，經營創收亦穩步提升，位居廣州市體育系統場館之首。

2003年2月，台灣著名音樂人羅大佑在天河體育場舉行演唱會。（視覺中國／當代中國授權）

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