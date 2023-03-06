酒店將43瓶未飲完樽裝水丟棄後被罰只因太浪費？　網民斥矯枉過正

除了提供房間、舉辦宴會，不少酒店都會出租場地承辦各公司的大型會議。然而，江蘇南京有酒店因清潔員直接丟棄會議後未飲用完的樽裝水，被市場監管局處罰及警告。

雖然浪費可恥，事件仍然引起網民熱議，「不然未喝完的給下一家喝嗎？」，甚至直言官方是矯枉過正。



近日，南京市市場監管局對某承辦會議較多的酒店檢查時發現，一場會議結束後會議室留下 48瓶飲用水，其中有43瓶開封後未飲用完，就被清潔員直接丟棄。

同時，該酒店也未按規定張貼反食品浪費標誌，違反《中華人民共和國反食品浪費法》。對此，執法人員責令酒店立即改正，當場下達行政處罰決定書，給予警告。

酒店負責人王加光介紹，目前已要求所有服務員、工作人員與客人加強溝通，譬如在會議結束後提醒客人將未飲用完的樽裝水帶走，吃剩的食物亦可打包帶走。

雖然市場監管局此舉是為了響應「光盤行動」，但不少人認為當局是矯枉過正，且應該處罰會議主辦方而非酒店，「酒店開會都放的小瓶水，難道還得看著他們把水喝完或者帶走？」、「怎麼杜絕，酒店回收去煮飯？」。

有網民建議，酒店方可以在會議室擺放大樽裝水或水機，參會人士有需要自取飲用水，「每人發個杯子，喝多少倒多少」。

網民睇法：

所以要怎麼處理這樣的水呢？



啊這，別人開封喝過的水不丟掉回收了能做什麼？



如果大部分還是沒拿走，酒店要怎麼處理這些水才合理呢？



不是應該罰那些沒喝完又不帶走的人嗎？



參會的不喝完灌完再走？



不好好吃飯怪廚子？

