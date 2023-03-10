內地跟團出境游目的地增至60個　含意法西葡等　業界：及時的春雨

文旅部今日（10日）發布通知，3月15日起試點恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營中國公民赴有關國家（第二批）出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務，中國公民試點出境團隊遊目的地將增加40個，總數達60個。



根據通知，第二批出境團隊旅遊目的地國家名單包括尼泊爾、汶萊、越南、蒙古、伊朗、約旦、坦桑尼亞、納米比亞、毛里裘斯、津巴布韋、烏干達、贊比亞、塞內加爾、哈薩克、烏茲別克、格魯吉亞、阿塞拜疆、亞美尼亞、塞爾維亞、克羅地亞、法國、希臘、西班牙、冰島、阿爾巴尼亞、意大利、丹麥、葡萄牙、斯洛文尼亞、瓦努阿圖、湯加、薩摩亞、巴西、智利、烏拉圭、巴拿馬、多米尼加、薩爾瓦多、多米尼克、巴哈馬。

即日起，旅行社及在線旅遊企業可開展產品發布、宣傳推廣等準備工作。春秋旅遊副總經理周衛紅指，第一批恢復出境團隊遊的目的地國家數量有限，在滿足遊客出遊願望以及旅行社產品設計、組織銷售時，也有很多限制。而文旅部適時發布第二批目的地國家，對正在努力復甦的旅遊業而言，確實是一陣及時的春雨，不僅大大豐富出境旅遊產品，在綜合成本計算上，也將有一定的改進。

塞爾維亞在第二批出境團隊旅遊目的地國家名單中。圖為第44屆貝爾格萊德國際旅遊博覽會現場。（新華社）

廣之旅總裁趙文志亦表示，中國遊客的「回歸」為全球旅遊業復甦注入強大動能，從目前的報名情況來看，遊客出境游報名的關注時段已持續至五一假期，作為出境團隊遊及「機票+酒店」業務「停擺」3年後的首個五一假期，該時段出境游的關注熱度持續走高，料報名高峰在3月中旬。廣之旅亦立即上線出境游首團訂金膨脹活動2.0版本，即日起至6月30日，訂金膨脹金可用於所有已開放國家首團報名作抵扣優惠。

另外，同程旅行數據顯示，消息發布後，同程旅行出境游相關專題頁面點擊量瞬間上漲77%，赴相關國家的旅遊簽證諮詢量也瞬間上漲逾4倍。攜程數據顯示，部分國家的搜索量較前一日增長超過300%。飛豬數據則顯示，政策發布1小時內，平台上的境外機票搜索量瞬間增長185%，連不在此名單上的國家和地區也被帶動起來，泰國、日本、香港、韓國、澳門、新加坡、台灣、馬來西亞等成為搜索熱門境外目的地。

攜程集團相關負責人認為，新公佈的出境團隊遊目的地國家數量相比首批名單增長1倍，反映政策端對出境游的支持力度不斷提升，在出境商旅和自由行需求不斷增長的背景下，出境旅遊也將隨著政策的優化調整，以及國際航班的有序恢復，爆發出更加強勁的增長勢頭。