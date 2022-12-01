發現老公有偷拍美女春光　仲同人下流討論：係咪所有男人都係咁？

比起發現老公偷吃小三或與異性互傳曖昧訊息，在無意間看到另一半手機時更令人崩潰的事，或許便是得知枕邊人竟是個性變態。



有人妻便於討論區分享自身經歷，她表示因為叫外賣拿了老公手機，卻意外發現他竟然有偷拍其他女生敏感部位的照片，還與其他同事下流地討論，最氣惱的是跟老公對質時他的反應，讓原PO不禁詢問：「是真的是選錯人了嗎？」

有網友卻覺得小題大做？點圖放大看看原文、相關對話截圖及網民意見：

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「今天晚上要點外送拿了老公手機，順道看看他的Line，發現他跟他同事聊天，看到他偷拍照片。對話是『屁股很會扭，很像很騷一樣』，然後附上那女生的照片……Ｘ的，我真的是傻眼，直接對他怒爆粗口！更無言的是他本人覺得沒有什麼！是男人都這樣下流？還是真的是選錯人了嗎？薪水有拿回來又怎樣？是幾百萬是不是？」

網民怎麼看？「聊還好，但我會罵他為什麼沒跟我一起討論；偷拍，他手機會直接變兩半。」「如果單純只是看著說倒還好，但是偷拍就真的很有問題了！」「評論他人身材是一回事，看不看手機也是兩人自己的溝通，但偷拍別的同事這回事，是切切實實的違法行為！」

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但也有網友表示：「男生聚在一起不都這樣嗎？我跟我女生朋友在一起也會這樣討論男生，我跟我老公在一起也會跟他討論別的女生或男生，重點是你也不附圖片！是有多騷？」「只能說興趣不同，跟男女性別沒關係。男的女的都有，別生氣後就EQ低一竿子打翻一船人。」

「你是要他思想出家嗎？那你嫁和尚不就好了？每天跟你四大皆空，然後寺廟錢又多到花不完，小孩還可以從小學習佛法，而且你還可以每天在外面光明正大的看帥哥，或是劈腿。你跟他說，他也只會跟你說放下屠刀立地成佛，他也不會騙你，因為出家人不打誑語，一舉數得。」

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