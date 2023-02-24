美國淫師鼓勵學生在課室性交 暗中偷拍再威脅女學生和他上床
撰文：TVBS新聞網
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美國佛羅里達州一名在高中任教的男性體育老師，日前在學校鼓勵一對高中小情侶，在教室內發生性關係，而他則是在窗外觀賞還拍攝。
不料事發後，男老師竟找女學生，威脅她做同樣的事，女學生不甘受辱向校方檢舉。
通報當地警察局後，該名老師已經遭到逮捕。
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根據《紐約郵報》（New York Post）等外媒報導，這名37歲的體育老師尤尼基斯（Yuniesky Ramirez-Martinez），在邁阿密郊區的Downtown Doral Charter Upper School高中任教，他被指控在情人節當天，鼓勵一對年僅16歲的學生情侶，直接在教室內進行活春宮。
就在兩人在教室嘿咻時，尤尼基斯竟在教室窗戶外拍攝影片，等他們完事後，尤尼基斯還對男同學豎起大拇指還碰拳打氣。
沒想到更誇張的是，他在隔天找上女學生，稱說自己觀賞完影片後，希望對方也能和他做同樣的事情。
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當下女方氣得抗議自己還未成年，不料尤尼基斯卻說自己是個「蘿莉控」，就是想和年紀這麼小的女生發生關係，甚至還不斷糾纏，女方不堪其擾向校方舉報此事。
校方接獲女學生檢舉，隨即展開調查，並且通報當地警方，員警循線將尤尼基斯逮捕，校方也順勢將他解聘。
警方調查後，指控尤尼基斯涉及教唆學生從事為、促使兒童發生性行為等罪，已經將他羈押牢中，移送法院等候審理判決。
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