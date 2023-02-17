中學少女房間被繼父裝針孔鏡頭偷拍　驚揭媽媽早知情卻縱容不報警

遼寧撫順一名女高中生日前上傳影片，指控繼父在她房間內安裝了針孔攝影機，而且母親明明知道，卻不報警。當地警方表示，已經找到了女高中生，並將事情處理妥當。



從影片中可以看到，女高中生情緒非常激動，質問母親明明知道繼父在她的房間裝了攝影機，為什麼不報警：「我就問！你知道這個攝像頭是他裝的，你還在這哭，你還不報警？你還是個媽媽嗎你？」

點擊放大瀏覽影片截圖及少女與母親的對話：

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影片很快在網路上瘋傳，當地警方表示，他們非常關注這件事情，當天就聯繫到女高中生了，事件也已經處理妥當。

但對於細節，因涉及個人隱私不方便透露。

當地政府工作人員則說，當地政府部門稱事情已經處理完，家長不希望此事再進一步擴大，畢竟對小孩上學也不太好。

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教育局方面也說，會對學生進行疏導。不過，許多網友仍對女高中生的情況感到擔憂。

「處理妥當是什麼？叫女學生閉嘴嗎？」「媽媽居然縱容繼父的行為？」「保護不了自己的女兒，不配當媽媽！」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】