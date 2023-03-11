寧波女老闆「出糧給員工老婆」　原因曝光感動無數人：真正的善良

公司發薪水給員工天經地義，但若是連「員工的老婆」也一併照顧到，那可就相當罕見了！



浙江寧波一名女老闆，因得知員工家中經濟困難，不僅替他發起募款，更在其病逝後，持續每月給他的遺孀800元人民幣的「工資」。

善舉曝光後不僅感動了許多網友，也大讚她的行為是「真正的善良」。

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據《極目新聞》報道，李男原本在寧波一家人力資源公司工作，2020年5月於員工宿舍洗澡時，突然倒地不起，雖其他員工發現後緊急將他送醫，但醫生診斷後發現李男是急性腦溢血，替他做了開顱手術，但9天後仍不幸撒手人寰。

由於李男還有2名正在就讀高中和國中的女兒，加上高額的醫療費，讓這個本就不富裕的多了一筆負擔，家庭經濟重擔也全部壓在李男妻子的身上。

其老闆王鳳在得知此此事後，也主動為她們發起募款，並在李男過世後，代替他照顧妻子，並每個月發給她800人民幣的「工資」。

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王鳳說，因為自己也是在農村長大，很能體會他們一家的不易，才想盡點棉薄心意。

她透露，起初她是每個月給她們500人民幣，後來覺得不夠多，所以又再「加薪」了300元。

她表示，雖然這筆錢不多，但在農村基本生活夠用了。而她也會持續「發工資」給李男的妻子，直到孩子們都大學畢業。

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