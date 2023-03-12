煮熟後忘吃存放20年　雞蛋竟變「紅寶石」？

雞蛋竟然可變「紅寶石」？近日，山東濟南有網民分享自己保存一顆雞蛋長達20年，雞蛋煮過經縮水後，竟變成質感奇特的紅色凝狀物，有燈光照射下更猶如紅寶石。



網民傅女士介紹，該顆雞蛋約在2003年、她讀六年級時購買。當時她與母親到超市買雞蛋，在一堆散裝雞蛋中發現一個特別小的雞蛋，「大小介於鵪鶉蛋和雞蛋之間」，除此之外和其他雞蛋沒有分別，她覺得很可愛，便讓媽媽買下。

傅女士的媽媽後來將小雞蛋煮熟，讓她帶回學校食用。由於放在書包側面口袋，傅女士過了2、3天後才記起，但她當時「不敢吃了，但覺得好玩又捨不得扔，就把它放到了冰箱頂上」。

兩個多月後，傅女士的媽媽打掃時發現冰箱頂的雞蛋，「裏面嘩啦呼啦響」。傅女士稱，經煮熟過的雞蛋脫水，變成開心果一樣的大小，和蛋殼碰撞發出聲音，「它的質感有點像那種塑料珠子，平常的顏色接近皮蛋色，但是放在燈上，就有點鮮血那種的紅色」。

當時，傅女士將已縮小的雞蛋放在戒指盒中保存，「裏面還有挺多裂痕，可能是當時放蛋殼裏搖的」。直至近日，傅女士再將雞蛋「出土」並在網上分享，吸引不少網民關注。由於雞蛋「化石」已有不少裂痕，甚至有部分缺失，傅女士便在網民的建議下製造一個「化石」塑膠外殼，「想讓它多保存一下」。

對於雞蛋為何尺寸特別小，湖南師範大學生命科學學院教授鄧學建介紹，這種雞蛋稱之為 「小蛋」、「鴿子蛋」或「鬼蛋」，是母雞的病態反應。這種蛋只有蛋白，沒有蛋黃，目前的顏色已改變。至於是什麼原因導致蛋白質變紅色，則有待微生物學專家解釋。

網民睇法：

曾經我也忘記有一個煮熟的雞蛋放了一個月臭了都生蟲了



價值多少錢？



為啥我的煮雞蛋放抽屜里四個月，變臭了，而且那個臭味特別持久，一個月還有味



皮蛋的另一種形式吧



懂了，這就弄一顆水煮蛋來放二十年



我還有一個13年沒爛的橘子 都快成化石了



通常真正的高手在民間



這麼一說開，雞蛋會漲價了



這不是小時候玩的那種彈力球，我家也有一個



蛋木乃伊

