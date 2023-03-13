美媒稱中國正遇「蟲雨」生物災難　落滿車頂如末日來臨？真相曝光

美國《紐約郵報》在3月11日報道稱，中國正遭遇「黏糊糊的生物災難」，「小蟲子」遍地都是，旁邊行人還需打傘「避難」。據報道，遭遇「生物災難」的是中國遼寧省，還有國外網民直呼「末日來臨」。

據《觀察者網》報道，紐約郵報依據的是於2月底在內地網絡流傳的影片，而所謂的「生物災難」不過是在中國十分常見，可做中藥服用的楊樹花。



《紐約郵報》在報道中寫道，「看起來像是下起了『蟲雨（rain of worms）』，中國遼寧省的市民被告知要找避難所。在網絡瘋傳的影片顯示，該地區顯然被小蠕蟲淹沒，它們遍地都是。」

報道援引科學網站「Mother Nature Network」的解釋稱，此類事件一般發生在暴風雨後，強風會將昆蟲席捲數公里，然後在風勢減弱後，就形成了「蟲雨」。同時援引氣象學家的解釋，氣溫驟降會導致小動物昏迷、肢體僵硬，然後從樹上掉下，但並不會死亡，隨著氣溫上升，它們會再次甦醒。

雖然，報道將此稱為「蟲雨災難」，但也介紹另一種可能，這些「小蟲子」是楊樹花，這種花朵與蠕蟲相似。

據悉，楊樹花為楊柳科植物毛白楊的雄花序，廣泛分布於中國遼寧、河北、陝西、山西、甘肅等北方地區。春天花開之時，毛白楊花序掉落，雖形狀似蟲子有些可怕，但也意味著毛白楊即將開花。另外，楊樹花可作為中藥服用，具有清熱解毒，化濕止痢之功效。常用於細菌性痢疾，腸炎。