廣州老婦撿200元不願歸還　留守女孩崩潰下跪：這是我的生活費！

日前，廣州一名留守女孩不小心掉了200元（人民幣，下同），被一個老婦撿到卻不願歸還，女孩崩潰下跪央求，「那是我的生活費」。

網傳影片令網民不禁心疼留守女孩，同時發出「是壞人變老了，還是老人變壞了」的疑問。



影片中，3名穿着校服的女孩與一名老婦在商店門口發生爭執。旁邊路人稱可以打電話叫父母來解決，但其中一個女孩崩潰大喊：「我爸爸媽媽都不在家！我這個錢是有用的！」女孩最終哭著下跪懇求，在路人勸解下老婦才將錢還給女孩。

據《鳳凰周刊》報道，知情人稱女孩父母不在身邊，和爺爺奶奶生活，而這200元是女孩的生活費。

女孩撕心裂肺的哭聲讓網民心疼，「對孩子來說，她們的世界還不大。別看只有200塊，丟了可能是一件天大的讓她恐慌的事。」「她這麼絕望，並不是200塊能用幾天的事，而是她難以跟家裡開口再要200塊，說她弄丟了錢。」還有網民稱，雖然從小接受「尊老愛幼」的教育，但有些老人不值得尊敬。

網民睇法▼

「壞人變老！道德品行不端的老人」

「派出所寧願貼200給那女孩，這種老人可惹不起」

「不是老人變壞了，是壞人變老了」

「這些壞人變老了照樣也是壞人，很多時候還倚老賣老」

「不能縱容壞人，不能冤枉好人。年齡不是藉口。」

「也許對你來說200元是橫財，可對別人來說，那是一兩個月的生活費！」

