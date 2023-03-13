動物園金錢豹合十「回拜」人群？原來遊客向來喜歡對牠這樣做！

熊、猩猩模仿人類動作不稀奇，你看過連豹也會站起來鞠躬作揖嗎？大陸廣東中山市一動物園內，有不少遊客會向金錢豹拜拜祈求發財，沒想到，柵欄裡的公豹竟學或用後腳站立，雙爪合十回拜，有趣場景笑翻一票網友，直說這是在喊「我真做不到啊！」



影片中，金錢豹微微站起身，多次雙爪合十朝不同的方向拜拜，拜了幾下後才轉身離開。據《極目新聞》報道，一些遊客去拜園內的金錢豹，想著著來年一定會旺財，竟意外讓金錢豹也學會了遊客動作，變成雙方互拜。

這隻金錢豹竟合十「回拜」人群，意外贏獲高人氣！（按圖了解）

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記者聯繫中山市紫馬嶺動物園，工作人員表示，影片中的金錢豹今年7歲，是一隻成年公豹，個性活潑好動，該影片是由園中飼養員拍攝，當初只是想記錄一下金錢豹生活日常，卻無意間拍下這一幕。據稱當時遊客很多，可能有人為了旺財，朝金錢豹拜拜，讓牠模仿了起來回拜幾下，並沒有任何工作人員引導金錢豹做這個動作，而且園方就只見過這一次，最近沒有再看到過。

「金錢豹回拜」影片在網路瘋傳，逗樂許多網友，有人大呼「這下拜的人可能又多了」、「好有靈性啊」，更有人幫金錢豹「內心小劇場」發聲，稱「我做不到啊，我給你拜回去」、「壓力大啊！你們讓財神怎麼看我？」

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