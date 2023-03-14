香港婆婆廣州探親遺落10萬現金　的士司機好心送還婉拒感謝酬金

日前，一位香港朱姓婆婆到廣州探親訪友時，不小心將裝有10萬元現金的背包遺落在的士上。朱婆婆返回下車地點尋找時，發現的士司機正在原地等她，「真的感謝廣州的士司機，遇到好人了！」



據《羊城晚報》報道，70歲的朱婆婆在月初從香港返回廣州探望老友，在廣州東站搭乘一輛黃色的士前往住在大沙頭的朋友家，因老友久未相見非常激動，下車後卻將裝有10萬元現金的背包遺落在的士上，在朋友家坐定後才驚覺。

朱婆婆急忙回到下車地點，意外發現黃色的士的司機師傅正在原地等她。經過詢問後，司機將背包還給了朱婆婆，且不計報酬便轉身載客離開。

「我當時非常感動，都不知說什麼好。真的感謝廣州的士司機，遇到好人了！」十多天過去，朱婆婆希望找到這位助人不留名的司機師傅，以表感謝。在老友女兒楊女士的幫助下，昨日（13日）朱婆婆終於找到這位來自湖南的龍蔣三師傅。

來自湖南的龍師傅在廣州開的士已有6、7年時間。（羊城晚報）

雖然已過去十多日，但龍師傅對朱婆婆的事仍記憶猶新。他表示，當日已開走一兩百米，無意中看到車內有個背包，猜想應該為此前客人落下，便急忙轉頭回到下車小區。由於外部車輛無法進入，龍蔣三師傅在小區門口等待了四五分鐘，正好遇上了急匆匆趕到的朱婆婆。

對於朱婆婆想要給予酬金表示感謝，龍師傅婉言謝絕道，「撿到失物要歸還，拾金不昧是我應該做的」。