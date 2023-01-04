情侶住酒店驚見針孔鏡頭！　已向外傳送大量影片　警介入調查

近日，河南洛陽有情侶入住當地一間旅館時，發現正對著床的電視機底部被安裝針孔鏡頭，並已向外傳送大量影片。目前，當地警方已經介入調查。



酒店房間示意圖，非涉事酒店圖片。（視覺中國）

據內媒《都市報導》報道，小姚和女友近日入住了河南洛陽某旅館，計算機專業出身的小姚偶然發現對著床的電視機底部，被安裝疑似針孔鏡頭，於是向警方報案。警方到場後，果然在電視機底部拆出針孔鏡頭，並且發現該針孔鏡頭已通過路由器向外傳送了大量影片。

小姚和女友對此感到十分後怕，小姚稱，「影片一直在源源不斷地向外發送，通過路由器發送出去的數據有幾百萬字節，發送到哪裡我也不知道，我女朋友還在上大學，我還在工作，（年紀）都還很小，不知道該如何去面對這件事。」

目前，涉事酒店已與小姚協商了賠償事宜，警方亦已介入調查。

小姚稱，自己和女友年紀都還很小，遇到這種事情也不知道該怎麼辦。（視覺中國）

網民點睇：

很多酒店都有吧！這是產業鏈。



經常出差住酒店，我現在很慌。



不應該讓客人住酒店還要擔驚受怕，酒店從業者應該有應對的方法。



一個小小的針孔攝像頭都能發出去這麼多視頻，到底有多少人被拍過簡直不敢想。



期待警方的調查結果，看能不能抓到源頭。



酒店不能在客人入住前進行專業檢查嗎？如果做不到，就關門吧！

