25歲男星健身室心肌梗塞猝死　早前曾確診新冠　傳運動前錯做一事

出演《覆流年》、《二十不惑2》等知名劇集、進而知名度翻升的中國大陸男星劉峰，在正值事業起飛之際傳出驟逝消息。年僅25歲的劉峰疑似在健身房突發心肌梗塞，最終在送醫後不敵死神召喚離世，生前親友也發出訃告證實噩耗。



根據《網易新聞》等陸媒報道，親友透過訃告證實，劉峰於2月27日的晚間9時31分，不幸病逝於北京某醫院；而根據媒體流傳，知情人士透露劉峰當時人在健身房，沒想到才運動10分鐘就突發心肌梗塞，緊急送醫後傳回的卻已是死訊。

劉峰生前於社交平台分享的個人照片：（按圖了解）

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業界人士指出，劉峰疑似才從新冠中康復，隨後在身體還沒完全復原的情況下喝了酒、又跑去健身，這才突然發病驟逝，消息一發出即令粉絲及圈內好友震驚不已；據了解，劉峰病逝前一天還在和粉絲互動，當時並未有任何異樣。

25歲的劉峰和頂流女星關曉彤同為北京電影學院學生，是同學關係，近年來透過《覆流年》的徐清策、《二十不惑2》中的小吳等角色打開知名度，並於去（2022）年12月29日接演楊紫、范丞丞主演新劇《199愛》，如今傳出離世消息，讓大批粉絲無不大嘆可惜。

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