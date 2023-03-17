內地九中學名校成立「高中版C9聯盟」成熱話　輿論憂加劇教育不公

中國九校聯盟/C9聯盟（簡稱C9）是中國內地首個大學聯盟，成員包括清華大學、北京大學、復旦大學等9間頂尖高校。近日，浙江寧波鎮海中學、河北衡水中學、南京外國語學校等9所高中名校，亦在寧波鎮海成立了「新時代中國卓越高中九校發展共同體」，堪稱「高中版C9」。事件引起輿論熱議，有聲音擔心這些地區內的「超級中學」結盟會進一步強化馬太效應，加劇教育不公。



九校聯盟（C9）成員大學的定位是建設「世界一流大學」，其於2009年10月啟動，成員包括清華大學、北京大學、浙江大學、復旦大學、上海交通大學、南京大學、西安交通大學、中國科學技術大學、哈爾濱工業大學。無獨有偶，近日，浙江寧波鎮海中學、河北衡水中學、山東濟南市歷城第二中學、南京外國語學校、復旦大學附屬中學、福建省福州第一中學、湖北省武昌實驗中學、湖南師範大學附屬中學、華南師範大學附屬中學一同成立「新時代中國卓越高中九校發展共同體」，令「全國高中C9聯盟成立」話題衝上熱搜第一。

「高中版C9」成員包括以「軍事化管理」聞名全國的衡水中學。（中國教育新聞網）

研究指，2017年，僅佔全國高中總數的0.7%的108所高中，佔據了當年全國高校專項計劃35%的錄取名額。有輿論憂慮，上述中學之間的結盟會進一步強化馬太效應，加劇教育不公，以及形成對高校的「議價權」，如在「強基計劃」領域，從而搶佔弱勢家庭子女的機會。

所謂「強基計劃」，即基礎學科招生改革試點，是中國教育部在2020年開展的普通高等學校招生改革工作，主要選拔有志於服務國家戰略需求，且綜合素質優秀或基礎學科（數學、物理學、化學、信息科學、生物學及歷史學、哲學、古文字學等）拔尖的學生。另據不完全統計，在去年高考中，上述9間高中向清華、北大培養輸送了400多名優秀學生，而這兩校每年招生數量不過六七千人。

網民點睇：

全國幼兒園C9聯盟趕緊搞起來

小學c9聯盟還沒有呢

其實類似的聯盟有不少的，但是這個聯盟取得名字太響了

好傢伙，人在C9，高中母校咋也成C9了

大學錄取看高考成績，高考是看分數。這種聯盟毫無意義，除非這幾個學校能把各自地區的高考命題權壟斷

