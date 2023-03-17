小說《校花的貼身高手》內容太長被舉報：連載十多年字數超2000萬

長篇網絡小說屢見不鮮，然而內地一部名為《校花的貼身高手》的作品卻因內容太長被網民舉報。據悉，目前該小說已經連載十多年，字數超過2000萬字。



據內媒報道，《校花的貼身高手》於2011年發佈，現已連載2191.17萬字，章節達10736個。在發佈初期，作品曾長期佔領起點中文網平台都市類排行榜首，是曾經的「王者」，但後來很多讀者因內容太長而放棄追下去，導致其如今默默無聞，在網絡小說平台最高只排500位左右。

然而，縱使熱度大降，但作者「魚人二代」卻依然保持穩定更新。不少網友認為作者遲遲不寫結尾是在「注水」，還有聲音猜測，網絡小說平台可能跟作者簽有保底協議，只要保持更新頻率，就會有高額的保底收益。對此，「魚人二代」否認，強調只有普通的分成合約。他又指，自己已在多個小說平台設置為免費閱讀，連載並不是為了獲利。

那為何遲遲不收筆？「魚人二代」表示，他構思《校花的貼身高手》時，原本就計劃寫一本連載時間最久的網絡小說，故此從創作初期，他就做了長期規劃，至今小說中還有很多「坑」沒有填完。同時，他也積累了大批鐵桿讀者，他們同樣不願意讓小說完結，並支持他一直更新下去，更會經常催更，「小說結束了，他們的青春也就結束了」。

他承諾，只要讀者還有，他就會一直連載下去，現時並沒有收筆的打算。

網民點睇：

砸人鐵飯碗

這不比找個班上強多了

這鐵飯碗是我得話得寫到入土的那一天

能水出這麼多字也是能力啊，想當年老師要求寫週記，左思右想也水不出來

以後可以讓人工智能繼續寫了

