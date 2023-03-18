01連線｜穿梭地鐵日賺百元　跨境學童母做反向代購：獲利超過港代

時隔三年，香港終於跟內地通關，但香港代購卻未復蘇。有分析指，香港代購隨著內地電商和進口渠道增多，客源被逐步瓜分。曾經的香港代購們發現了新的「商機」，開始給香港人反向代購深圳的網紅食品。



《香港01》記者發現小紅書上近期確實出現不少「反向代購」的文章，評論區也都十分踴躍。記者聯繫上剛做反向代購生意的Ruby，她表示，自己兼職做反向代購才5日，透過小紅書找客戶，目前每天都滿單，一天能賺100元港幣以上。



Ruby現在居住在深圳，她的孩子在香港上幼兒園，因每天接送孩子都須往返香港深圳，看到抖音和小紅書上「反向代購」的商機，想到可趁接送小孩的空檔處理代購，兼差賺點生活津貼，於是開始了「反向代購」的業務。

《香港01》記者觀察，「反向代購」正在發展階段，代購費價格浮動大，且許多代購者都是像Ruby一樣，在每日往返港深的日常空擋裏騰出時間接單，多是單打獨鬥，靠港鐵送貨，不出站交收，其中屯馬線更是熱門的「送貨線」。

屯馬線成為「反向」代購的熱門線路，圖為乘客由屯馬線轉乘東鐵線。（張浩維攝）

「反向代購」食品新鮮度成難題？屯馬線成熱門「送貨線」

由於反向代購熱門商品多是要當日就食用的，包括木屋燒烤、一點點奶茶、奈雪的茶和鮑師傅，「時間內送達」成為一項考驗。



Ruby透露，自己一天的行程是這樣的，「前一晚將客戶的需求清單整理好，隔天早上送小孩去上學後，返回深圳的途中點外賣送客人的物品（鮑師傅、奶茶和燒烤）到家裡，回家邊休息邊等外賣，等商品齊全就開始送貨。」

Ruby拉著一個買菜的推車運送「反向代購」的商品：

Ruby表示，她會在前一晚先跟客戶線上收取商品的費用，隔日才點單，一拿齊物品就過關，從屯門站開始，在屯馬線上不出站一站一站交收，並向客戶收取剩餘的跑腿費，最遠她只送到紅磡站。

3月16日Ruby共送了18盒的鮑師傅、兩袋木屋燒烤、兩份奶茶，一份蛙來噠和一份炒米粉。從香港回深圳的路上，Ruby又收了4個香港客戶退貨的淘寶衣服，她在接完孩子回深圳後，找家裡附近的店處理退貨，一件淘寶衣服收取10元港幣的跑腿費。

《香港01》記者發現，「反向代購」跑腿費、淘寶退貨等服務在小紅書上的價差很大，以鮑師傅為例，一盒代購費7到20元港幣都有，淘寶退貨費以衣服為例也是10到20元港幣都有。

小紅書一篇奶茶代購文讓不少人發現「反向代購」的商機：

Ruby表示，自己的客源主要是來自小紅書，或許因價格便宜，做了五日每天都滿單。她對自己現在的收益情況滿意，不打算漲價也不會擴大規模，「主要是要衡量自己能拿得動的量，畢竟這也很需要體力」。Ruby觀察，目前她的客群大部分是到香港唸書的內地大學生，也有部分是喜愛深圳美食的港人。

由於跨境運輸的距離其實不短，Ruby也曾在福田口岸被小男孩意外撞掉要運送的商品，只得退回貨品的款項和跑腿費給客戶，經此一事，Ruby也格外小心，「所以昨天有客戶問我能不能幫他從深圳帶生日蛋糕，我拒絕了，因為真的不能保證運輸過程不會碰撞到。」

鮑師傅是不少港人代購的首選。（vivi吃深圳提供）

香港代購為何不再賺錢?

Ruby透露自己其實也曾做過香港代購，但現在做反向代購才五天，就能肯定地說，「獲利穩定性是絕對超過香港代購的」。

她表示，香港代購不再熱門的關鍵，是因為太多渠道瓜分客源，不論是網紅直播、免稅店直郵到家（海南免稅店可郵寄）、電商的促銷活動，無一不在瓜分香港代購的客源，「現在就是一個餅少盤多」的現狀。

2月香港和內地全面通關後，上水出現水貨客：

此外，Ruby表示，自己不再做香港代購還有一個關鍵因素，就是內地海關的嚴查。Ruby解釋，像她這樣每日往返港深的人士，即使是免稅額內的隨身行李也會被內地海關抽查要求繳稅，「我自己理解是像我們這樣往返頻率高的人，免稅額就直接被取消了。」

Ruby補充，雖然自己才剛「入行」反向代購不久，但就有人找她合作，但目前她還是只想將反向代購當兼職，在每天往返港深的日常賺點津貼，「能補貼每日跨境交通費又能賺津貼，我已經很滿意了。」