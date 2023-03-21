四川女未仔細確認門牌號錯將鄰居家新房裝修　未爆矛盾反成朋友

《錢江晚報》報道，近日，四川攀枝花的田女士（化名）分享了自己因未仔細確認門牌號而錯將鄰居家房子裝修的趣事。她本以為會迎來一場不小的矛盾，結果鄰居非但沒有怪罪，反而擔心起田女士的損失，並花錢買下並完成了後續裝修，二人最後成為朋友，時常保持聯繫，獲不少網友大讚「好鄰居」。



當事人田女士表示，自己買下新房後裝修，當時房子的主體結構雖然完工，但並沒有標註單元號門牌號。她隱約記得自己家在隔壁單元，但工程部負責人反覆肯定地告訴她，並將她帶到一單元，最終田女士打消了疑慮，邀請設計公司和裝修公司進場。後來，田女士發現，是銷售部和工程部兩張圖紙上的單元號印反了，所以工程部負責人帶錯了路。

由於房子本身是精裝房，田女士沒有裝修太多，更換了瓷磚、封了陽台、改了一部分電路。在業主群討論時發現大家說的單元號和自己的不一樣，才去翻看購房合同，發現「忙了四個月，結果把鄰居的房子給裝了」。

田女士忐忑不安地聯繫上鄰居後，本以為對方會很生氣，但沒想到，鄰居在表示震驚後，反而開始擔心田女士的損失。田女士自述：「鄰居也是個女孩子，她感覺自己佔了大便宜。我和她道歉並解釋清楚，她就原諒了我。」

隨後，田女士給鄰居送去了自己裝修的設計圖紙，詢問她願不願意繼續按照這個風格裝修，並把裝修隊也介紹給了她。

田女士和鄰居的聊天對話。（圖 / 網絡）

而幾天后，鄰居和她的父母來到小區，見到被錯裝的房子，還和田女士見了面。看到實景後，一家人表示，基本滿意現在的裝修風格，不需要徹底推倒重來。

對此，田女士表示：「比我預期的要好太多了！要是全部拆掉還原，損失就大了。大家能相互理解和體諒，讓我意外又感動。」

據悉，田女士自己花了4萬多元（人民幣，下同），經過協商，鄰居補償了1 萬多元。現在，田女士和鄰居成了朋友，平時也一直保持著聯繫。