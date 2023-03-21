首艘國產大郵輪上海調試裝修中　料年底前交付　萬億級產業將啟航

《北京商報》報道，近日，中國首艘國產大郵輪正在上海如火如荼地開展內部裝修和系統調試，預計今年底前交付。報道稱，國產大郵輪的破冰，對中國造船業、萬億級市場的郵輪業、旅遊業等多產業市場都具有重要意義。

據悉，首艘國產大型郵輪計劃5月底出塢。離開船塢後，將於7月、8月開展兩次試航實驗，全面驗證郵輪的機械性能和舒適度，為交付運營打好基礎。



報道稱，因為設計建造難度極高，百餘年來，世界範圍之內僅有義大利集團（Fincantieri S.p.A.）、德國邁爾船廠（Meyer Werft GmbH）、法國大西洋船廠（Chantiers del'Atlantique）等少數幾家歐洲船廠能設計建造大型郵輪。

中國船舶渤海造船廠集團有限公司董事長胡德芳介紹：「大型郵輪是名副其實的巨系統工程，一艘船就是一座移動的海上城市。」她表示，中國首製大型郵輪全船共136個系統，2萬餘套設備，2500萬個零件，4200公里電纜，350公里管系，450公里風管，5000多名工人現場作業，需要超過1200萬個建造工時才能完工。

據悉，該郵輪總噸13.55萬噸，總長323.6米，型寬37.2米，最大吃水8.55米，最大航速22.6節，最多可容納乘客5246人，擁有客房2125間。

中國首艘國產大郵輪概念圖。（資料圖片）

中船嘉年華郵輪首席執行官陳然峰接受《北京商報》記者獨家專訪時表示，首艘國產大郵輪已完成全船貫通並轉入設備功能調試和內部裝修階段，「郵輪的交付，將開啟上海母港季，執航東亞及東南亞國際航線。」

資深旅遊專家王興斌介紹，郵輪的建造會帶動多個產業各個部門，從原料的生產到配件的配備，從重工業到輕工業都會有涉及，像在郵輪製造方面，會帶動郵輪系統集成、核心裝備研發、動力裝置、甲板機械、艙室設備、新能源清潔能源等。

報道稱，郵輪旅遊以其獨特的海洋體驗和生活方式成為中國旅遊消費轉型升級的重要方面，已納入《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》。自2020年1月至今，中國國際郵輪航線一直處於停航狀態。

胡德芳同時建議，國際郵輪應盡快復航，「在條件允許時，優先由中資郵輪公司恢復大陸至台灣地區和中國至韓國航線，開闢『海上絲綢之路』航線。同時，鼓勵中資郵輪公司參與南海島嶼開發，開闢南海『跳島航線』，形成新型旅遊目的地，實現郵輪產業可持續發展，帶動內需消費持續擴大。」