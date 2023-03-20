殺夫藏屍案｜死者家屬曾察覺異常報警　妻子謊稱丈夫外出避債

江蘇蘇州市發生殺夫藏屍案，死者龐偉（化名）遭妻子查某殺害後藏屍冰櫃超過一年。

死者家屬透露，早於一年前曾因龐偉失蹤而報警，但查某聲稱丈夫是外出避債。目前，家屬已接到通知屍檢報告已出。



據此前報道，查某殺害親夫龐偉後，將他藏屍在臥室冰櫃超過一年，期間以死者的手機回覆微信訊息及更新朋友圈，製造對方仍然在生的假象。

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《封面新聞》報道，死者家屬透露，大概一年前已發現龐偉失蹤，曾報警求助，但查某當時稱龐偉是外出避債。過去一年，龐偉多次以文字形式與家人在微信聯繫，並先後向多名親友借走數萬元，但家屬以為他在外賺錢還債。

家屬龐先生介紹，龐家兄弟三人，龐偉排行第二，生於1991年，生前在蘇州做房產中介工作時，與當地人查某相識之後領取結婚證，幾年後舉辦婚禮，兩人育有一名年僅3歲半的女兒。

2021年11月，龐先生曾與龐偉見面，翌月亦曾與對方通話。2021年底，龐家三弟可能也曾聯繫過龐偉，但此後親朋好友都未再見過他。家屬推測，龐偉可能在2021年12月已遇害。

龐先生稱，派出所通知龐偉遇害的消息後，他曾聯繫龐偉的岳父，「他（查某父親）說是我們報的案」。2023年春節期間，查某還在蘇州與龐先生一家吃飯，狀態像以往一樣，很少說話，但看上去比較消瘦。

家屬已收到領取驗屍報告的通知。（封面新聞）

他透露，2021年10月份曾與死者回老家安徽辦事，當時對方表示妻子查某向網絡主播打賞了36萬，「說是爭搶成為一個大V帳號，成為大V之後可以去探訪美食、酒店，做點評啥的。具體我也不清楚，但後來被騙了，承諾的退款沒有給她」。

龐偉失蹤後，龐先生和其他家人陸續在微信上收到對方借錢的訊息，「都是打文字。他以前找我借錢都是打電話，這次沒有通話我覺得有異常就沒借。其他親友借了，有幾萬塊錢」。

龐先生提供的轉帳記錄顯示，龐偉的家人在2022年2月、7月份分別向他的銀行帳號和微信轉帳超過3萬元，「這個帳號一直是活躍的狀態，還營造出在外努力掙錢早日還債的形象。但是打他電話一直不回覆」。大概一年前，家屬曾感到異常試圖報警尋人，卻被告知只能由配偶報警「查某說他在外躲債，並且說跟她一直有聯繫」。

查某假冒丈夫龐偉向家人借錢。（封面新聞）

《都市快報》報道，知情人士透露，兩年前，龐偉曾投資過百萬在姑蘇開辦一間房產中介公司，妻子査某是公司的監事，但公司目前已註銷。去年，兩人又投資過百萬開一間文化娛樂行業的公司，查某是大股東，公司仍未註銷。

有消息稱，查某經常向某男主播打賞送禮，經常佔據榜一的位置，龐偉失蹤前還曾借錢為妻子還債。

有消息稱，查某經常向某男主播打賞送禮，經常佔據榜一的位置。（微博@都市快報）

對於查某向男主播打賞逾30萬一事，涉事直播平台負責人回應稱，龐偉遇害後，查某才開始在平台上與男主播互動送禮，「我們的主播也是正常的才藝主播」。涉事男主播的收入亦沒有網傳的30多萬，「他播了這麼多年，好像級別也不高」。

負責人表示，截至目前，家屬和警方也沒有和公司聯繫，「要真有關係，肯定要跟我們溝通，一切等警方調查清楚」。