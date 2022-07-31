網傳吉林廳官之子炫富「爹貪的比你掙都多」　公安局：無血緣關係

日前有網民在和網友鬥嘴時，自稱是吉林省水利廳長韓沐恩之子，並放言「我爹一天貪的比你們一年掙的都多」「我一身衣服夠你幹幾個月」「你一輩子給我踩在腳下」等特權言論，引起民憤。公安局經查指，內容均為其捏造，韓沐恩和網民朱某某無血緣或親屬關係。



7月30日，長春市公安局朝陽區分局接到報案，網民「下弦之睦替補」和「上弦之貳」在互聯網上冒充報警人身份誹謗其父親韓沐恩，造成不良影響。朝陽分局立即開展調查。

經查，網民「下弦之睦替補」和「上弦之貳」為同一人，真實身份為朱某某，與韓沐恩無血緣或親屬關係，也不認識韓沐恩，網上發佈內容均係其捏造。朱某某的行為已涉嫌違法，公安機關將深入調查並依法做出處理。

韓沐恩現為吉林省人大常委會機關黨組書記、秘書長，協助常務副主任處理省人大常委會機關日常工作，分管辦公廳、研究室。2019年5月任吉林省水利廳黨組書記、廳長，而2022年5月7日，吉林省第十三屆人民代表大會常務委員會免去韓沐恩的吉林省水利廳廳長職務。

香港《文匯報》高級記者彭凱雷認為社會有13條「炫富炫權」扭曲法則：

1、吾將無我，不負領導。

2、王侯將相，就是種乎。

3、最大的公平就是不公平。

4、苟利國家生死以，家族傳承吾輩責。

5、要資源互換，能花錢辦成的事沒意思。

6、他白天開的凱美瑞，在政府上班裝窮，晚上才會開他新買的x5。

7、被辦公廳的處長開玩笑說又戴歐米茄又是蘋果，我換一個華為跟跟風。

8、很多人問我為什麼「闕總會喜歡小周」？他又不是清華、人大金融的研究生。

9、這是家族的榮耀，清華北大人大高材生來了都不好使，現在最不缺的就是高材生。

10、高中同學不少去外省讀了好大學的，都回家進了煙草、電網之類的，回家沒有著落的，就在北上廣深成都。

11、我怕你會讀書嗎，名校研究生都別想那麼容易進我單位。這個人當年仗著自己會讀書，看不起我們這種靠父母的，社會會教他做人……

12、都什麼年代了，還覺得光讀書可以飛天，以為是60年代，那個年代讀的書真的可以改變一切，我是發自內心佩服「讀書人」。

13、南昌綠地盧塞恩小鎮買了套別墅，還送了兩個車位，今天出門才知道，隔壁住的江西某地副市長出生於1968年名字就不說了。

