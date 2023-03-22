深圳地鐵｜打卡福田口岸10號線網紅站　仲有長者免費搭乘隱藏服務

正式通關一個月有餘，港深相連的各個口岸也已全面開放。許多港人北上時會選擇搭乘地鐵等公共交通游玩。封關3年間，深圳地鐵開通7條新線路，其中3條更是臨近口岸，方便港人過關後直接搭乘。

《香港01》記者實測深圳地鐵，尋找隱藏在地鐵裡的暖心服務和城市秘密；並以福田口岸為起點，打卡10號線網紅熱門站點。



■登記易乘碼、購買單程票最方便 60歲以上長者免費搭乘

搭乘深圳地鐵可通過「微信小程序深圳地鐵乘車碼」、「內地支付寶深圳地鐵」，以及購買深圳地鐵單程票、地鐵卡等多種途徑。對於不經常到深圳或者單日往返的港人來說，購買地鐵單程票，或登記使用「Alipay HK易乘碼」則最為快捷方便。

由於購買地鐵單程票需準備5元、10元等小面額的人民幣現金或硬幣，因此記者實測使用「Alipay HK易乘碼」功能搭乘。在頁面選擇「使用跨境乘車碼—深圳」完成登記即可使用，操作過程簡便毋須1分鐘。

「Alipay HK易乘碼」使用教程▼

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站內，記者看到有許多長者無需拍卡便可搭乘地鐵。深圳地鐵工作人員介紹道，60歲以上長者搭乘地鐵、巴士等公共交通時，只需要向閘口工作人員或司機出示身份證明，即可免費搭乘。「全世界60歲以上的老人都可以免費乘坐，只要有能夠證明自己60歲以上的證件就可以。」

■站內提供免費口罩 無強制要求佩戴

目前香港「口罩令」已解除，但許多港人回內地時會戴返口罩。深圳地鐵工作人員表示，在地鐵站內、車廂內若無佩戴口罩可能會遇巡邏人員提醒，但僅提醒一次。站內亦無強制要求乘客佩戴口罩。沒有佩戴口罩的乘客，若有需要可在服務窗口向工作人員索取免費口罩。

■分布在站台兩頭的洗手間

在記者探訪的深圳地鐵10號線，部份站點的站台兩頭設有男女洗手間，及方便帶孩子的家庭使用的「第三衛生間」和殘障人士洗手間。福田口岸、福民、崗廈、平湖4站在站台兩頭均設有洗手間。

多圖看清深圳地鐵衛生間分布▼

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南起福田口岸10號線 盤點5大打卡點

南起福田口岸，北至龍崗雙擁街，粉紅色的10號線（又稱「坂田線」）是深圳於2020年8月18日開通運營的第十條地鐵線路。與同樣以福田口岸為起點的4號線不同，10號線出入口並不在口岸邊檢大樓內，需要走出口岸大樓，在公共巴士站附近找到。

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10號線實現了一路直通福田、龍崗兩區，全程共24個站點，途徑福田口岸、崗廈、蓮花村，在雅寶站進入龍崗區，搭乘約半個小時即可到達華為全球總部所在地「華為站」，一路向北可抵達華南城、平湖，終點至雙擁街站。期間亦可換乘4號線、7號線、1號線、3號線、9號線和5號線。

■冬瓜嶺站：

A出口步行約800米可達深業上城。集吃喝玩樂購物於一體的深業上城是深圳「潮人」打卡聖地，隨手一拍都可媲美雜誌大片。從此處亦可直通蓮花山公園，到山頂廣場、風箏廣場，在城市中心呼吸大自然的新鮮空氣。

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■華為站：

華為站是中國內地罕見的以企業名稱命名的地鐵站，2020年正式開通運營時，許多市民紛紛帶著自己的華為手機到華為站拍照留念。從D、E出口出站，步行約15分鐘便可到達華為全球總部。

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■甘坑站：

起源於明清時期的甘坑客家小鎮，匯聚了深圳本土客家民俗、建築、美食、田園風光為一體的文化旅遊景區，也是深圳十大客家古村落之一。從甘坑站B口出發，步行約10分鐘就可走進宛如水墨畫般的青石小巷。

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■華南城站：

過去，提起華南城總會有「開發區」、「交易中心」、「物流」等商貿印象。由於位於離市區較遠的平湖，很多人都不知道這裏隱藏著「天然氧吧」——平湖生態園。從華南城站D口步行約500米，即可到達。

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另外，從甘坑古鎮出發，經濕地公園、蘆花濕地到平湖生態園東門，一條10公里長的騎行路線，讓遊客在蜿蜒曲折中感受都市田園風光。

■雙擁街站：

雙擁街站A口步行約620米，便是有著百年歷史的平湖老街——守珍街，這裏記錄了平湖的歷史文化與變遷。如今，走進守珍街不僅有風味滿滿的老店舖，還有充滿藝術氣息的塗鴉墻，吸引不少民眾前來打卡拍照。