網紅烤魚店垃圾桶撿菜加工再出售　過期食材「只要不臭都能用」

有「烤魚界頭牌」之稱的網紅餐飲品牌「半天妖」，在國內有超過1000間門店，除了邀請明星代言，更宣稱嚴格甄選新鮮食材。

惟「半天妖」近日被揭發魚類食材均為冷凍產品，不少魚解凍後存放過期仍被端上餐桌，甚至有門店負責人要求「只要不臭，都能繼續用」。



冷凍一年的「新鮮烤魚」

《新京報》報道，在安徽合肥市共有34間「半天妖」門店，經常都能見到餐廳門外排起長龍。「半天妖」目前售賣的有四種魚，包括鮰魚、黑魚、海鱸魚和凌波魚（巴沙魚），又以鮰魚最受歡迎。

該品牌宣稱嚴格甄選新鮮食材，但店內使用的均為凍魚，並已提前在工廠內除去內臟，按條分裝冷凍。同時，魚類冷凍的時間普遍偏長，短則數月，長則1、2年，與其「鮮活食材」的宣傳相距甚大。其中一批產自越南的凌波魚（冷凍巴沙魚）外包裝信息顯示，生產日期是2022年2月24日。

「半天妖」的店員曾表示，往後廚搬運凍魚時要注意遮擋，避免顧客看到，「搬的時候要用東西擋一下，不然顧客看到都是凍魚，心裏肯定不舒服」。

「只要不臭都能繼續用」

經長時間冷凍的魚需要提前解凍，經二次處理才能使用。「半天妖」後廚明確規定，魚解凍後的保質期是24小時。然而，「半天妖」有門店解凍後的魚即便已過保質期，魚肉表面出現暗沉的斑塊甚至是散發異味，後廚仍會繼續使用，廚師長更表示「洗一洗，趕緊先賣了它」。

除此之外，烤魚配菜和燒烤食材超過保質期也是常態。報道指，負責備菜的後廚員工，根本不知每種食材具體的保質期，「就是先進先出，不能浪費」；至於年糕、魚腐、雞腿等一些在保質期內沒有賣完的食材，「有時候就只能通過肉眼看看有沒有壞」。

與烤魚一樣，燒烤的食材全是冷凍產品，需要提前解凍。以羊肉串和五花肉串為例，解凍後保質期為24小時，但店員一般會放3、4天甚至更長時間。廚師長對此也心知肚明，「我們24小時之後又不能把它丟了，這個照常賣，有人來查的時候你要知道」。

後廚的冰櫃上寫明各種食材的保質期限，但負責備菜的員工不會照此執行，年糕、脆皮腸、千張等各種過期的食材依舊會被端上餐桌。有門店負責人甚至要求「只要不臭，都能繼續用」。

垃圾桶回收食材

除了使用過期食材，有門店更將已經倒入垃圾桶的涮肚，重新撿回加工。報道指，有顧客點了一份涮肚全家福後退單。當晚，又有顧客點了一份涮肚全家福，工作人員竟從垃圾桶將已倒掉的涮肚全家福回收，還表示「不干不淨，吃了沒病」。

「半天妖」的衛生問題也不容樂觀，例如後廚員工經常徒手接觸已經加工好的烤魚，用手摳烤糊的魚皮，又或會用同一條毛巾擦地板及操作台。

此外，配菜都會被刻意「缺斤短兩」。以木耳為例，根據半天妖的出品標準，一份木耳的標準重量是120克，但實際上只有76克，金針菇、娃娃菜等其他配菜均有同樣情況。

值得一提的是，缺斤短兩並非後廚員工擅自做主，而是在門店領導的要求下實施，「為了毛利，不讓放太多，廚師長店長他倆都投了股份的」。有後廚員工透露，若按標準放多一些，便會招致領導的數落，「要是有檢查的要來了，他就提前講，按標準放」。

店長經手辦理「假健康證」

《食品安全法》規定，從事餐飲等相關職業的人員，每年必須依法接受預防性健康檢查，篩查是否患有妨礙公眾健康的傳染性疾病。檢查合格才會頒發健康證，餐飲從業人員都需要持健康證上崗。

然而，「半天妖」門店不少員工都沒有健康證，有店長為員工提供兩種辦理途徑，一是自行到社區衛生服務站免費辦理，或向店長付50元直接領證，「通過我來辦，這樣你本人就不用去體檢了」。

半天妖烤魚後廚實行「快餐化」加工流程，不需要專業的廚師，一般員工入職3天就能上手。（新京報）

專家：盲目擴張勢必增加食品安全隱患

有「半天妖」門店的廚師長曾透露店舖經營情況，「這個店投了152萬，八個月就回本了」。同時，有門店負責人透露，該品牌在2023年打算大舉擴張，全年計劃再開820間分店。

中國法學會消費者權益保護法研究會副秘書長陳音江介紹，餐飲企業追求擴張速度的時候，必然會放低門檻，包括場地、衛生、食材和管理等各方面的要求。

他認為，餐飲管理企業通過與門店合作的機制，實際上將部分責任轉嫁予門店承擔，即使出問題關閉一間門店，也不影響企業總部，導致更多餐飲品牌盲目受經濟利益驅使，一味追求發展速度，降低服務和品質要求，影響食品安全責任的落實，增加食品安全的隱患。

3月17日，合肥市市場監督管理局的執法檢查組，已到場檢查報道中提及的兩間「半天妖」烤魚門店，當局將對市內同品牌的門店展開排查。