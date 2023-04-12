烤鴨插翅難飛！內地名店「全聚德」連蝕3年　6店因疫關閉逾百日

內地老字號烤鴨品牌「全聚德」母公司日前公布2022年財報，淨利潤虧損2.78億元（人民幣，下同），虧損幅度較去年擴大76.86%，創下連續三年虧損紀錄。此外，過去受到疫情影響，全聚德有多間門市採取閉店或關閉堂食，有6間門店甚至閉店超過100天。



根據全聚德4月10日公布的財報，其2022年全年營收約為7.19億元，年減24.16%；歸屬於上市公司股東的淨利潤約為虧損2.78億元，虧損幅度較2021年擴大76.86%。

這已是全聚德連續第三年虧損。2021年，全聚德虧損約1.57億元，2020年虧損約為2.62億元。

全聚德主營餐飲服務和食品加工銷售業務，旗下擁有「全聚德」、「仿膳」、「豐澤園」、「四川飯店」等多個品牌。根據全聚德官方介紹，報告期內，公司新增直營門店3間，截至2022年末，公司門店總數來到102間，包括92間「全聚德」門市。

疫情年間，內地消費疲弱不振，對餐飲業造成重大打擊。圖為北京和平門全聚德烤鴨店。（資料照片）

根據財報資訊，2022年，公司多間門店受宏觀因素影響閉店或關閉堂食，對經營產生嚴重影響，全年利潤出現較大幅度虧損，「過去一年，公司共有38間門店受宏觀因素影響閉店或關閉堂食，平均閉店68天，有6間門店甚至閉店超過100天。」

為彌補內用暫停所造成的損失，全聚德在過去一年開展了26次線上外賣營銷活動，外賣收入同比增長41%。全聚德說，旗下22間企業已享受房租減免政策，並積極開展退、免稅申請，以及申請社保緩繳以緩解資金壓力。此外，全聚德還要求各門店加強人工成本管控，按需控制上崗人數。

值得注意的是，儘管在過去一年全聚德的營收與現金流縮減，但全聚德增加了銷售渠道費用，導致銷售費用反而同比增加12.77%至4966萬元。此外，全聚德的研發費用也同比增加17.66%至343萬元，主要包括菜品研發、預製菜研發和上市以及熟食車間改造。

全聚德強調，2023年公司將推進試行新的激勵機制，實現新開門店高效運轉，加強菜品管理並提升服務質量，拓展團膳（即團體用餐服務）賽道。