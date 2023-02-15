中國消費復甦乏力　原因與出路在哪裏？

2023年農曆春節，中國消費市場出現了回暖跡象，但是離人們期待的「報復性」還有很遠距離，與此同時，根據中國央行發布的數據，2022年中國內地人民幣存款額卻增加了26.26萬億元，其中居民存款增加17.84萬億元，與2021年9.9萬億的居民儲蓄增量相比，增加了7.9萬億。

2023年1月，人民幣存款又增加6.87萬億元，按年多增3.05萬億元，其中，住戶存款增加6.2萬億元。增速比上一年更為迅猛。

其中尤為值得注意的是，原本人們寄望於拉動消費的年輕人反而成為最愛存錢的群體。據一份專業報告顯示，在全國接受調查的40歲以下人群中，90後每月有存錢習慣的所佔比例最大，佔到41.7％。95後緊隨達到了40.6％。

為什麼會出現這種情況？難道真如一些社會心理學家分析的那樣，面對越來越巨大的生存競爭壓力，中國已經像日本一樣進入「低慾望社會」，年輕人面對物質需求都無慾無求、心如死灰了嗎？恐怕不能完全這樣認為。

說到底，不管中國還是日本，也不管什麼樣的家庭還是個人，是否願意消費除了取決於顯而易見的消費意願，主要還是有沒有消費能力。而在背後支配消費意願和消費能力的，除了當下可支配收入，對未來經濟形勢與收入變動預期是否積極更是根本的根本。

一般人們對未來經濟與收入的預期越樂觀，消費意願就越強，甚至願意借錢消費（比如房貸車貸和各種信用經濟）；反過來，當人們對未來收入預期趨向悲觀，消費意願就會變弱，會將更多的錢存起來，這時候即便人們當期收入不錯，也不會有消費意願，更不用說借款消費。

經多輪刺激，內地房地產市場依然持續低迷。（資料圖片）

這就是當前中國想盡千方百計希望促進消費，而消費卻不升反降的原因。這種情況下不管供給側改革做得再好，企業生產的東西再漂亮，也難以激起人們的消費慾望。

所以，為什麼"報復性消費」沒來，「報復性存錢」卻來了，原因很簡單，就是人們的消費能力下降了，對未來的收入預期下降了。這幾年疫情影響，再加上各種內外因素疊加，在衝擊到經濟增長的同時，也影響到了社會可支配收入，使得人們對未來經濟與收入預期缺乏信心，大家出於防風險考慮，更願意把收入轉入儲蓄。

而且因為這幾年內地投資收益下降，市場風險上升，人們的投資意願不足，原本人們寧願借錢投資的心態也發生了逆轉，更願意儘早償還貸款，降低負債。所以一方面個人長期信貸消費增長緩慢，另一方面卻紛紛提前償還銀行貸款，最近以來，據說一些銀行連提前還房貸都要排期到半年之後。

所以，怎麼樣才能促進消費呢？

除了繼續「放水」刺激消費，從長遠而言真正有效的辦法有兩條。第一，回歸以經濟建設為中心，通過各種辦法把經濟儘快搞上去，讓貨幣在市場中流通起來，當社會經濟活躍起來，人們對整體經濟有信心了，消費意願自然會提升。第二，要大力提高居民收入，特別是要提升居民收入在整體國民收入中的比重，讓普通家庭和個人能從國家經濟增長中分享到更多果實。

中金指出，居民收入增長放緩，加上資產價格下行，均會影響消費。（中新社）

這方面，內地經濟學家殷劍峰等人的研究很有意義。根據殷劍峰等人的研究，中國經濟增長速度一直不低，但是居民收入佔國民收入的比重卻長期嚴重偏低，成為居民收入增長乏力和社會內卷的一個重要原因。

這是因為長期以來，中國的經濟增長模式是以投資為主導的，很大程度上以保證政府收入增長為主，在國民收入分配當中，居民所得一直比例偏低。這在國民收入的生產和分配兩個方面產生了一系列影響，其中最直接的影響就是導致財富向廣義政府集中，企業負擔過重，同時居民收入增長也與經濟增長不匹配。

比較2012至2020年中美兩國的國民收入分配結構可見，中國政府和企業部門的收入佔比分別是20%和19%，而美國政府和企業部門的收入佔比分別為9%和16%。

所以，要從根本上增加居民收入，並且將收入轉化為消費，就必須重新劃分三者分配比重，尤其是降低政府收入在國民經濟中的收入比重，把這部分錢轉移為居民收入。當居民可支配收入大幅提升，相應的中國社會的消費意願與消費能力就會隨之提升，社會焦慮感會下降，國民幸福度會顯著提升。