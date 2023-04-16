河南5歲男童留3年長髮　多次被誤認女生仍堅持　背後原因感人

有別與其他同齡人，河南新鄉5歲男童光年留着長長的頭髮。雖然長髮會令其他人誤會他是女生，但過去3年，光年從未想過放棄。原來，長髮是他為癌症患兒準備的禮物。



父親武先生介紹，光年2歲時曾觀看紀錄片，片中有多名患癌兒童因治療脫髮或剃光頭，其中一名患癌女童被問到「最喜歡什麼東西」時，表示「最喜歡長長的頭髮，想有長頭髮」。

這一幕，光年一直記在心中，「當時（光年的）姐姐說想把頭髮送給那個小朋友，光年就說他也要送，媽媽告訴他他的頭髮太短了送不了，於是他就問我們他可不可以留長頭髮」。

武先生和妻子本以為是兒子一時興起的玩笑，未料光年非常認真，他也尊重兒子的想法，平時只幫他輕輕修剪髮尾。

不過，留長髮為光年帶來不小困擾。光年記得，第一天上學時，同學們都以為他是小女生，「我告訴他們我是男生，他們說我有長頭髮，我很傷心，後來老師告訴他們我是男生，他們才相信」。

武先生平時帶光年去男澡堂或男廁時，也要向別人解釋兒子是男生。武先生稱，光年心思敏感，每當有人說他是小女孩時，兒子也會心裏不舒服，「媽媽還有爺爺奶奶、姥姥姥爺都提過要不把頭髮剪掉吧，但他自己很堅持，想捐頭髮的這個信念一直在他心裏」。

近日，家人幫光年錄製影片記錄他留長頭髮。在片中，光年親自講述留長髮的原因，並有些委屈地說：「有時候我也很羨慕弟弟的短頭髮，大家一眼就可以看出他是小男生。」最後，他又鼓勵自己：「爸爸說男子漢不怕被嘲笑！」

武先生經常會安慰開導兒子，「因為是他自己想要堅持，我就希望他能明白，只要你做跟別人不一樣的事，那其他人就會用不一樣的眼光來看你，希望他以後做任何跟其他人不一樣的事的時候，都能有勇氣堅持自己。以後他遇到任何困難和挑戰的時候也能有這樣的勇氣和堅持」。

今年5歲的光年，頭髮已留到35厘米長，武先生一家正等待合適的機會，幫光年將頭髮捐出，「我們想找一個好方式能讓他的堅持有個好結果，不想單單把頭髮剪掉收走就完了，還是不想辜負孩子這麼久的堅持」。