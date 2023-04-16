錦鯉身形似隻豬 圍池邊等女孩餵食飼料 網民：好怕她被吃手手
撰文：中天新聞網
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錦鯉是名貴觀賞魚，體格健壯、顏色豔麗，飼養得宜身長可上看1米。近日大陸廣東一名萌娃趴在池邊餵魚影片瘋傳，池中錦鯉個頭堪比「小豬」，引發網民熱議，有人直呼「好怕小孩被吃手手」，也有人調侃「事實證明游泳並不能減肥」。
即睇小孩餵食大錦鯉畫面：（按圖了解）
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網傳影片中，一名年約2、3歲的短髮女童手持飼料，十分認真地在池邊餵食錦鯉，她小心翼翼地將飼料一顆顆放入鯉魚嘴中，應該是「伙食很好」，池子裏的錦鯉各個「頭好壯壯」，粗估魚身至少超過50厘米、重量在3-5公斤以上，其中一隻紅色錦鯉吃到飼料後，一個轉身激打出水花，還把女童嚇了一跳，逗得一旁拍攝的女童父親哈哈大笑。
短短不到20秒的影片，卻意外登上陸網話題，不少網民憂心孩童安危稱：
．「大的有些可怕了」
．「這哪是錦鯉這是錦豬」
．「害怕這豬一口把小孩吃了」
也有人打趣說：
．「滿池都是黃金豬」
．「這是飼養員在餵海豚嘛」
．「事實證明游泳並不能減肥」
據悉錦鯉在日本被譽為「活的藝術品」、「水中活寶石」，壽命通常為60至70年，體長可達1到1.5米。隨着年齡和飼養環境水溫變化，身上花紋色澤與體型也會改變，每年日本還有錦鯉「選美」，依血統、骨架、色澤、花紋、泳姿等評鑑，冠軍錦鯉身價動輒數百萬、甚至於上千萬日幣之譜。
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