女兒新居鄰近墳場　擔心父母不高興　爸爸「一原因」卻稱她買得好

你會忌諱家在墓地旁嗎？



中國大陸一名女子用父母贊助的頭期款買了新家，但是地點在墓地旁，她擔心父母不能接受，不過，父親聽聞後的回覆讓廣大網民看完後大讚是「神仙父母」，直呼「又想哭又想笑」。

有這樣一個開明的爸爸，想必這位女事主是在幸福的家庭裏長大吧！（按圖了解）

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近日微博流傳一則溫馨的小故事，一名女子想要買房，父母也把自己的積蓄拿出來贊助女兒頭期款，並叮囑她要好好選房子。女子在考量屋內格局、能否負擔房貸後，立即簽約買下一間房，然而，這間屋子有個大缺點，那就是「打開窗就能看到墳墓」。

得到父母贊助頭期款的女子未來打算將父母接去一起住，但又苦惱怎麼讓老人家接受「住在墓地旁」，最終她鼓起勇氣，打電話向父親坦白房子買好了，但位置不是很好，離墓地有點近，父親追問「多近」，女兒說：「窗戶外就能看到…」，正當她做好被臭罵一頓的心理準備時，卻聽到父親說了聲「挺好」，令她相當詫異，懷疑自己是否聽錯了。

父親接着說：「墓地旁邊不是很好嗎，以後我死了，你辦我後事多方便。你這麼懶，又打算一直待那邊，我要是葬老家，估計你一年都不會來看我一次。現在好了，墓地這麼近，你蹓躂散個步就能來看我了。我想你了，飄過去看你也方便，多好的事。」

大陸網民看完後紛紛劃重點直呼最後一句太感人：

．「又想哭又想笑」

．「突然感覺眼眶濕潤」

．「神仙爸媽，看哭了，小姑娘好福氣」

．「本來是笑着的，看到這裏突然有點想哭了」

．「我也好想我爸飄過來看看我」



也有網民認為墓地附近反而是好地方：

．「有一說一，墓地的選址一般都是風水好的地方，有山有水視野好，綠化也好還安靜，要是不害怕我覺得住得挺好的」



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