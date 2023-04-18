四川女揸摩托車摔倒後遭碾身亡　被判負主要責任引家屬不滿

2022年10月19日，四川一名女子騎摩托在省道上行駛時，因路面出現沉降，該女子連人帶車摔倒後，被任某駕駛的私家車碾壓，導致當場死亡。但事發後當地警方卻認為死者負有主要責任，引發了家屬不滿。



據《澎湃新聞》報道，事發後經鑑定，死者駕駛的摩托車在側翻前的速度介於64.4-69.8公里/時，小轎車事發前瞬間速度約為66.96公里/時。

通江縣公安局交管大隊認為，僅持有C1駕照的死者（准駕車型不符）沒有保持安全車速，承擔主要責任；任某沒有保持安全車速，承擔次要責任；通江縣力盛公路養護工程有限公司未設置警示標誌並及時修復，承擔次要責任。

上述責任劃分引起家屬不滿和質疑，死者丈夫認為，本身是受害者的妻子卻成了主要責任人，讓他無法接受。且事發路段前後約3公里沒有限速標誌，按《道路交通安全法實施條例》，兩車均未超速。當地交警大隊作出的《道路交通事故認定書》並未就該路段具體限速作出說明。

他認為，事故發生的原因只有兩點：道路沉降、任某操作不當（未保持安全車距、未及時煞車）。死者丈夫向巴中市公安局交警支隊申請覆核，但維持了原判。截至內媒報道時間4月11日，當地警方都未對該路段限速多少、交通事故責任劃分等爭議問題進行回應。