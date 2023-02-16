女子寄7萬Hermès手袋突被順豐告知「中途燒毀」 無車禍證明惹議
撰文：中天新聞網
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近日大陸浙江金華一名林姓女子向媒體投訴，稱其速遞寄送一隻市值7萬多人民幣的Hermès愛馬仕手袋，幾天後遭順豐速運告知該包裹在運輸途中被燒毀。
她要求提供事故證據，但順豐速運公司卻表示接受協商方案才能出具證明，消息引發網路熱議，一度衝上熱搜。
逼接受「減價賠償方案」才肯提供車禍證明 點擊放大瀏覽女事主與順豐的完整對話內容：
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據《極目新聞》報導，當事人提供與順豐一段通話影片中，順豐工作人員表示「這個是事故件，是在運輸途中車輛追撞導致起火了，這個包裹就是損毀了，要出具事故證明的話，如果說我們方案達成一致，我們就可以出具給您。」
林女質疑沒有車禍證明，無法證明這個包裹是真的被燒毀，更遑論理賠，對此，順豐人員回應：「您可以去司法訴訟呀。如果您不相信我們，到時候法官會讓我們提供相關的憑證的。」
對方還向林女嗆聲，稱知道她透過各種平台、媒體維權，「事情在發酵，現在風險這麼大，我們不可能給您的」。
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據林女透露，順豐提出的協商方案，比她丟失的愛馬仕包市價少了2萬多元人民幣。
對此不少網友紛紛留言批評，「順豐變順偷了」、「能不能換個高級點的理由」、「建議直接走司法」，也有人表示，自己曾經損失3500元人民幣，拖了2個月才賠了2000元人民幣。
此前順豐也出現過類似事件，2022年5月在廣州做網店的李小姐，通過閒魚售出價值28300元人民幣二手愛馬仕包卻被順寄丟，事後順豐回應只能賠償保價金額500元人民幣。
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