睡麥當勞、中環體育館沖涼慳錢？內地男來港體驗「特種兵式旅遊」

日前內地青年突然盛行「特種兵式旅遊」，短時間「密集打卡」景點的旅行，過夜不在旅館，而是選擇24小時營業的海底撈、麥當勞、廉價洗浴中心或網吧。日前，小紅書博主「小揚yuh」（下稱：小揚）稱來港體驗「無家可歸感」，行程隨興，在中環公廁沖涼，睡麥當勞，他更形容半夜四點鐘中環的麥當勞仍很擁擠，「有人在睡覺，有人在尖叫」。



小揚的香港行程引發網民熱議，這種旅遊方式也引發網民討論。不過，小揚向《香港01》記者表示，自己在走這個行程前，事先不知道特種兵式旅遊，是看到網民的留言才知道自己正在體驗的是「特種兵式旅遊」。



小揚日前在小紅書分享自己的旅遊經歷，網民稱其為「特種兵之香港遊」。（小紅書）

小揚4月8日在小紅書上分享他的一日行程，稱全身打扮想統一追求「無家可歸感」，因此只穿上人字拖就出發了，但沒想到一到香港，自己腳掌馬上就受不了了。小揚表示，因為自己朋友走路特別快，在香港又沒有找到共享單車，除了坐地鐵就只能一直暴走，但因為只穿著人字拖，「最後買了一雙洞洞鞋」。

小揚午餐吃茶餐廳，因為不巧他想去的專輯店關門了，就直接去了蘭桂坊。小揚指出，選擇去蘭桂坊一是想看下香港的夜生活場景，二是皇后大道西的麥當勞節假日晚上比較熱鬧，可能會適合通宵。小揚指出，自己和朋友被200港幣兩杯shot的價格嚇暈後，「開始在路邊轉悠等待睏意襲來」。

在蘭桂坊附近閒晃等過夜 意外被警察盯上

小揚在小紅書寫道，因為自己一直在一個小區域轉悠太久，他們被警方盯上了。小揚的朋友背著兩個皮包，一個裝證件一個裝相機，「可能是因為兩個都特別精緻，所以被警察懷疑是偷來的」，他們被帶到牆角用手電筒搜包。小揚形容，「當時真的嚇尿，雖然知道應該不會發生什麼。」

小揚分享，因為沒有訂旅館，兩人睏到有點出神了，「實在不敢相信自己今晚真的連一張睡覺的床都沒有。蘭桂坊也安靜了，只能等天亮再出來玩。」

半夜四點的麥當勞：有人睡覺，有人尖叫

小揚約莫在半夜四點回麥當勞準備消息，但他指出，凌晨4時的麥當勞好擁擠，「有人在睡覺，有人在尖叫」，耳畔可能同時會有5種語言縈繞。

小揚分享，因為自己在香港走了一天實在很睏，只能戴上墨鏡裝作黑夜降臨，趴桌子上和朋友輪流小憩。沒想到，他剛睡著的時候就被身旁也沒地方去的阿姨叫醒，問他有沒有10塊錢她要坐公交，可是小揚只換了6塊港幣，為了坐叮叮車，無奈之下只好拒絕。

在中環麥當勞待到早上6時45分，叮叮車開始運營。小揚和朋友搭上了車，當時一起上車的只有一個老爺爺一個老奶奶。小揚在小紅書寫道，「叮叮車二樓的窗戶都大大敞開著，清晨的空氣濕潤清涼，車一開那個風灌進來，感覺整個香港都湧進身體裡了。」

早晨搭叮叮車 中環體育館沖涼

小揚一直坐到尾站，司機上二樓喊他們下車才發現到終點站了。小揚表示，這個時候自己感覺還是沒睡醒，發現中環的體育館好像可以沖涼，於是去中環體育館洗了個熱水澡。

小揚在小紅書中分享，「通宵真的有一種兩天連著過，為什麼一天還沒結束的馬拉松感。沖完澡出來後，才有了新的一天真的開始的感覺。」小揚之後去喝了咖啡，爬一下清晨的山路，之後就去逛了香港故宮博物館。小揚分享，沒想到學生票只要60港幣的展有9個展廳，「我走到腳都爛了。」

在故宮的途中，小揚巧遇來港的阿姨旅行團，他拿著一條好笑的橫幅拍了照，之後就結束了他的香港旅程。

小揚的香港旅行在小紅書引發熱烈迴響。有網民附和他形容香港「有一種淡淡的感覺」認為很貼切，亦有網民對於他在小紅書上所說的「喜歡香港的廁所和垃圾堆」意外的有感觸。

但更多網民討論的是這種不訂酒店、大量依靠行走跑行程、省錢的「特種兵式旅遊」，對於這種旅遊方式有網民稱「沒必要、訂個酒店吧！」，但多數網民卻認為這種體驗方式很有趣。

並非僅是價錢考量 「特種兵式旅遊」為何走紅？

事實上，不訂酒店、低消費、依靠體力跑景點的「特種兵式旅遊」正在內地青年群體走紅，抖音、小紅書上也出現來香港的「特種兵」。

「特種兵式旅遊」主打時間緊、任務重，「高效率」成為他們旅遊的關鍵詞，「今早到，明晚走，盡可能多打卡」。許多人以為「特種兵式旅遊」只是極端的窮遊，但亦有網民認為，是一種有限預算下的「報復式旅遊」。

內地青年體驗「特種兵式旅遊」，選擇睡在海底撈省錢：

《聯合早報》此前分析，三年新冠疫情期間，動輒封控、核酸檢測，嚴重影響民眾出行，對本就充滿探索熱情的年輕人來說，造成的影響更大。當疫情結束後，內地年輕人「報復式旅遊」的意願最為強烈，很多人想要一口氣把之前「失去的青春」補回來。

分析指出，自疫情爆發以來，內地社會消費疲弱。內地年輕人旅遊意願強烈，但又普遍缺乏時間和金錢，剩下的只有旺盛的體力，因此只好把自身體力用到極限，變身「特種兵」也就不足為奇。

分析提到，「特種兵旅遊」是疫後中國社會的一面鏡子，在現實經濟壓力下，民眾的消費意願即便有所恢復，消費能力也未必很快跟得上。包括旅遊在內的更多領域，是否會出現相應的行業形態變化，值得關注。

抖音上出現「特種兵式香港遊」：