01連線｜母被黑心司機設局呃2千　抖音用戶揭「港的士新型騙局」

日前多位博主在抖音、小紅書等平台分享「香港最新型詐騙」，揭發有黑心司機疑似在後座「刻意」遺漏看似全新的「iPhone14 Pro Max」（官方售價9399港元起），以手機無SIM卡且找不到失主為由，「低價」賣給乘客，但該部手機實為山寨機。據了解，受害者已多達10餘人，被騙金額由千元甚至過萬元不等。

《香港01》聯繫母親被騙2000元的港人小寧和內地旅客小月。小寧表示，自己曾兩次到警署報案，但警方皆以難證明是詐騙為由將他們勸退。小寧引述警方說法稱，如果司機一口咬定是乘客遺下手機，最多只能判司機盜竊罪，小寧的母親則有機會因處理贓物罪被判刑。

《香港01》記者觀察到，抖音上亦有不少報案人以同樣的理由被警方勸退，即使網上已有司機的車牌和影片，但此新型騙局仍未受法律規管。



小寧表示，知道母親是「貪小便宜」，但他仍選擇在抖音分享，希望避免更多人受害。內地遊客小月也透露，自己日前來港旅遊，也在4月2日遇到該司機。幸運的是，小月在抖音上曾看到小寧的遭遇，才躲過一劫。她表示，有不少網民傳訊息給她，至少超過十人，被騙金額「1000、1500、2000甚至1萬都有。」

內地遊客小月錄下司機疑似設局經過，司機會「突然發現」該機無SIM卡，並強調是新機失主無法尋回（0'51秒處）：

詐騙手法新穎「利用人性」 受害者淪共犯難追責

據小寧自述，4月2日，母親和阿姨從旺角乘坐的士去尖沙咀，一上車她們就發現後座有一部手機，於是撿起並交給司機。

司機一開始輕鬆地說，「沒事的，失主一會兒就打回來了，她們出個車費我就給她們送過去」，但不久後，司機就說「咦，怎麼還沒打回來」並查看手機，突然喊道，「哎呀裏面都沒有SIM卡，那看來是聯繫不上了。」

小寧表示，司機精心布局，在言談間先透露遺落手機的遊客來自內地，「她們在車上拆了盒子，避免過關的時候被海關查」，緊接着發現手機內沒有SIM卡，用來強調失主無法尋回，編造出一個完美的故事背景。

司機隨後就對小寧的母親和阿姨稱，自己也不用iPhone，「拿回去也是便宜賣給同事」。在快抵達目的地時，司機便問她們「不如你出個價我賣給你」，隨後多次出聲催促，小寧的母親和阿姨最終墮入陷阱，被騙2000元。小寧表示，自己從母親手中拿到手機後，立刻發現手機是山寨機。

有內地遊客也墮入騙局，分享山寨機的設定和正版不同，包括選用語言不能選中文：

當日，小寧便帶同母親到警署報案。警方透露，他們並非唯一的受害者，此前已有相關的案例，但同時提到，若司機一口咬定是前一名乘客遺下手機，司機就涉犯竊盜罪，但小寧的母親有機會因為接贓而被追責。



據香港法例第210章 《盜竊罪條例》，任何人如不誠實地挪佔屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯盜竊罪，因此拾遺不報亦屬違法，一經定罪可處監禁10年。另外，《盜竊罪條例》亦列明，任何人如知道或相信某些貨品是贓物而不誠實地收受該貨品則屬處理贓物，最高可處監禁14年。

設局詐騙無證據? 警方以「勿因小失大」為由勸退報案者

小寧和母親討論後，願意付相關的法律責任，也要捉到司機，告他詐騙。小寧表示，自己也知道母親是「貪小便宜」，但還是希望能站出來，不要再讓更多人受害。但香港警方又再次勸退小寧，更稱「難以收集線索，警察不是萬能的。」

小寧詢問警方，若她能與10個受害者一起報案是否就有機會立案。警方則回應稱，「詐騙很難收集線索」，除非某天查車捉到涉案司機，當時他身上有10部一樣的山寨機才有機會，並再次勸退小寧，提醒她「勿因小失大」。

據此前報道，早在2月就有人在facebook駕駛群組爆料此騙局，近期則多內地遊客受害：

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小寧表示，自己最終未報案成功，但希望大家知道母親的遭遇，「2000元不是買個教訓，而是買個反思，不是自己的東西千萬不能貪。」

不少內地旅客受害 網民披露司機相和影片：是慣犯

4月初，小紅書和抖音開始出現不少內地遊客分享遊港時，墮入該司機「新型騙局」的遭遇。小寧、內地遊客小月相繼發布抖音後，留言區也有不少人分享自己的遭遇。

有網民留言表示，自己到尖沙咀警署備案但同樣被警方勸退。該司機的影片、相片、車牌目前已在許多平台間廣傳，但似乎該司機每次駕駛的車輛並非同一輛。

許多網民表示，該司機明顯是慣犯，但對於無法順利立案，也感到遺憾。