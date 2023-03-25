涉販賣「聽話水」多次實施迷姦　山東警方破特大犯罪團夥拘56人

撰文：陳進安
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早前，山東肥城市警方注意到，有不法分子於網絡聊天群銷售「聽話水」，經查，疑犯將經過專業偽裝的違禁藥品偷運入境，配置成「聽話水」再迷姦他人。最後，警方順藤摸瓜搗毀一窩點，拘捕56名疑犯。目前，首批12名被告獲刑，案件正進一步偵辦中。「聽話水」又有「迷姦水」、「乖乖水」、「神仙水」等名稱，號稱一滴失去意識，近年來各地皆有將其用作迷姦的案例，就在3月15日，香港一名25歲男子倒斃尖沙咀酒店房內，警方調查後發現「案中案」，懷疑他生前被落「迷姦水」迷暈後身亡。

事緣去年，肥城市警方發現，有前科的李某在一個網絡聊天群中銷售「聽話水」。由於飲用或注射「聽話水」後，受害者會短時間內沉睡，進而「斷片」，這馬上引起警方高度重視。之後，警方發現平時做成人用品生意的金某也有作案嫌疑，其通過加入各種群組，獲取大量有關「聽話水」的使用知識，遂試著在網上大量販賣牟利。

經過一段時間偵查，一個特大、涉及販毒、強姦的犯罪團夥浮上水面，濟南市的一起強姦未遂案提供了新的線索。據報道，胡某與張某企圖用「聽話水」迷姦一名女子，可是由於藥量不足，過程中女子慢慢清醒，十分害怕的兩人倉皇地逃離現場，在走廊狼狽穿衣的一幕還被監控拍下，他們也因此被拘捕。疑犯交代稱，他們正是從金某和李某處購買作案工具，還加價向他人販賣，並夥同他人多次實施迷姦等犯罪活動。

當局透露，金某近期在日本走私了一批違禁藥品到國內，有感時機成熟，警方遂分赴多地展開首次收網行動，將金某的窩點搗毀，並抓獲8人的迷姦團夥。警方又發現，涉案藥品經過非常專業的偽裝，分裝在食品袋內偷運入境。

透過金某，警方進一步掌握犯罪網絡的組織架構，並搜集相關證據，最後分赴山西、陝西等多個涉案地，分批展開拘捕行動，把56名主要疑犯悉數緝拿歸案。

涉案證物。（央視）

據早前報道，「聽話水」又稱「迷姦水」、「乖乖水」、「神仙水」或「G水」等，大都含有GHB（Gamma-Hydroxybutyate，γ-羥基丁酸）成份，其為一種中樞神經系統抑制劑，具有強烈鎮靜、催眠的作用，曾被用作治療癲癇、失眠、驚厥等症狀，小劑量已可造成睏乏無力、安眠、四肢癱軟，甚至興奮等副作用。由於近年有其他安全系數較高的藥物作代替品，因此在醫學上已近乎停止使用，然而不法分子卻看中GHB無色無味、又能溶於酒水飲料之中、服後會短暫昏迷或喪失行動能力的特點，用作迷姦藥物使用。

近年不管兩岸三地都不時有用「聽話水」迷姦的案例發生，涉嫌強姦少女的內地男星吳亦凡亦曾與其扯上關係。

在香港，3月15日尖沙咀一酒店發生的命案，死者生前就疑被落藥迷暈，警方追查下再尋獲另一名同遭迷姦的受害人。16日，西九龍總區重案組人員在九龍區拘捕兩名分別姓區28歲男子及姓陸31歲西九龍衝鋒隊警員，涉嫌施用藥物以獲得或便利作非法的性行為，該名28歲男子亦涉嫌盜竊被捕。

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▼被捕28歲姓區男子▼

▼被捕西九龍衝鋒隊警員▼

自2001年10月起，香港已將GHB納入《危險藥物條例》134章的毒品附表1所管制，非法進口、製造、供應及管有GHB均屬違法，如同其他危險藥物一樣，販運及非法製造GHB，一經定罪可被處7年監禁及罰款100萬元，而製造者最高更可被判終身監禁及罰款500萬元。

但即便如此，仍有Facebook帳戶在不同的群組發文兜售「迷姦水」或「聽話水」，更標榜「港澳台大陸東南亞送貨上門」。

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