內地女曬衫失足「10樓跌落2樓」　倒吊窗外奇蹟獲救畫面曝光

把握好天氣晾曬衣服時，千萬要注意自身安全！



近日，在大陸江西省南昌市，有名女子在曬衣服時不慎從10樓跌落至2樓，整個人倒掛懸吊在窗外。

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警消人員在接獲消息後立即趕赴現場，最後人員協力配合將女子救下並送醫，目前已經沒有生命危險。

綜合陸媒報道，當時女子正在自家十樓住宅的陽台上晾衣服，但在晾曬的時候，一件衣物不小心被風吹走，當女子彎腰試圖抓住衣服時，卻不慎失足從10樓摔落至2樓。

從影片可以看出，女子整個人倒掛懸在窗外，鄰居見狀也趕緊報警求助，其間女子家屬也著急喊著：「快點啊、快點啊。」

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警消人員在十分鐘內就抵達現場進行救治，消防人員也立即架設梯子並配合警方將女子救下，並移交給醫護人員救治。

女子目前已經沒有生命危險，仍在醫院治療當中。

對此，消防人員也表示，民眾在陽台晾曬衣服時，千萬要注意自身安全，若是住宅的位置在高樓，則陽台最好裝上氣密防盜窗，防止意外的發生。

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