巴西大廈升降機「限載8人」　11人硬擠進去　瞬間墮至地庫3重傷

巴西一棟公寓電梯發生墜毀事件，該電梯雖然有標示最高限載8人，然而卻有11名住戶硬擠進去，導致電梯突然墜落至地下室，造成3人受重傷，驚險畫面在網絡上瘋傳。



事件19日下午發生在東北部城市馬塞約（Maceió）的曼加貝拉斯區（Mangabeiras），影片中可看到，一名女乘客搭上電梯後，突然有大量乘客無視電梯最高限載8人的規定，紛紛擠入電梯中。

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電梯從10樓抵達1樓時沒有開門，正當大家感到奇怪時，電梯突然往下墜落至地下室，受困約9分鐘多，好不容易才打開電梯門逃脫，有許多人因為受傷痛得倒在地上。

大樓管理人員佩雷拉（Leonardo Pereira）表示，事件發生時，他聽到地下室傳出一聲巨響，懷疑電梯故障的原因可能與超重有關，在事發原因調查出爐前，該電梯將暫時停止使用。

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