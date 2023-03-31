女子背靠護欄玻璃突破裂　男友眼前墮樓亡　法官：全大廈業主須賠

四川西充縣城一名20來歲的女孩和朋友唱歌喝酒後，前往當地一棟住商混合大樓的2樓樓梯間，在背靠護欄時，因護欄上一塊玻璃缺失不慎墜樓，後經搶救無效身亡。



事發後，因涉事大樓平時沒有管委會，死者家屬將大樓的87戶屋主、部分商家以及當晚和女孩共同飲酒者等多方起訴到法院。

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據《紅星新聞》報道，2021年8月14日晚上，死者小龐參加朋友組織的聚會，期間和朋友小陳在微信上商量晚點一起同路回家，並讓小陳隨後來某會所接自己一起走。

15日凌晨1時許，小陳和男友來到會所大廳，後進入包間帶小龐離開。監視器畫面顯示，3人於8月15日凌晨1點31分離開會所。

凌晨1點40分左右，小龐3人到達涉事大樓。在走道處，小龐在電話裡跟男友發生爭執，情緒有些激動，時而站立時而坐下，3人在此處逗留20多分鐘。

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悲劇在凌晨2點03分左右發生。當時，小龐背靠2樓走道一護欄處，護欄外是一家培訓中心橫掛的廣告布。

但小龐當時似乎並沒意識到護欄中間的玻璃已破碎缺失，就在她將身體靠向護欄中間時，護欄外的廣告布因不能承受其體重進而破裂，小龐墜落至1樓。

突如其來的一幕讓小陳和男友慌了，兩人趕緊跑到1樓查看情況，並報警和打急救電話。小龐隨後被送至西充縣人民醫院搶救治療，被診斷為開放性重型顱腦損傷。2021年8月20日，小龐經救治無效死亡。

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小龐不幸墜樓去世後，家人將當晚與她一起喝酒的人、護送者、事發地附近的涉事會所、掛廣告布的培訓中心、一家兒童遊樂園以及涉事大樓的87戶屋主告上西充縣人民法院，要求相關被告方承擔90%的責任，賠償損失80餘萬元（人民幣，下同）。

西充縣人民法院日前作出一審判決，女孩自行承擔30%責任，共同飲酒者及護送者擔責10%，大樓全體屋主承擔60%賠償責任。

法院審理認為，小龐死亡是因其自身大量飲酒造成認知行為能力降低，以及涉事大樓公共區域存在安全隱患兩個原因造成。

3月29日，在一審判決作出後，有17名屋主委託律師向南充市中級人民法院提起上訴。

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