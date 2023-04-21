上海巴士深夜冒詭異綠光　網民驚呼「通往地府的班車」　真相係…

近日，上海有市民深夜乘搭巴士時，意外發現巴士變「綠」了，在綠光的襯托下，猶如置身「密室逃脫現場」。消息在相關圖片上傳網絡後旋即成為熱搜，不少網民皆認為變色的巴士詭異，甚至驚呼是「通往地府的班車」。



網傳圖片顯示，巴士車廂內冒出十分鮮明的綠光，令其在馬路上格外醒目，且當時車內仍有不少乘客，加上正值深夜，乍看之下，整體氛圍確實有點詭異，令不少網民直呼怕怕。不過也有網民認為「綠巴」還挺新奇的，想去體驗一下。

另有理性的網民指出，不必大驚小怪，因很多巴士上都裝有這種氛圍燈，還有眼利的網民發現疑點，指出過份調色導致減速帶都變綠了。

對於網民熱議，巴士公司表示，這的確是巴士的氛圍燈，也是車輛的特色，但在接到網友反饋後，公司已通知司機不要開啟。

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網民點睇：

這個氛圍很適合鬼節

只要清明冬至夜不出來就行

陰森的感覺……請問是哪個領導的審美

很多公交車上都裝有這種氛圍燈，還有別的顏色，不止綠色一種啦

不要想太多了，就是給乘客不一樣的感覺嘛。過度理解就不好了

坐過一次藍色的，也十分的有氛圍

濾鏡調色調的連減速帶都綠了好嗎！ ！氛圍燈最多帶一點綠色而已，哪有那麼恐怖？

人家司機好好的給點小氣氛，被有心人炒話題炒成這樣

