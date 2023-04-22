姐姐盜用妹妹身分證竟成功結婚　23年後才被揭發　最終法院這樣判

北京一位姊姊因為未婚懷孕，身分證臨時丟失，因此突發奇想，拿妹妹的身分證登記結婚，沒想到竟然成功了，而且這一用就是23年，直到2021年妹妹要參加小客車車牌抽籤時，才發現這件事。



姐姐偷用了妹妹的身分證登記結婚，承辦人員也未察覺出異常

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1994年時，姐姐發現了自己和交往的周男有了愛情的結晶，不過自己的身分證遺失，還在補辦程序，於是決定拿妹妹的身份證，與男友到民政局登記結婚，4年後妹妹拿了同一張身分證，與男友登記結婚，民政局承辦人員也沒發現問題。

一切會水落石出是等到2021年妹妹申請北京小客車車牌搖號，姐姐才坦承冒用一事，妹妹認為，錯誤的結婚登記會給自己帶來財產、債務、繼承、名譽等多方面的問題，於是以姊姊的男友周男為被告，向法院提起訴訟，請求撤銷她與周男的婚姻登記。

法院審理後認定，姐姐承認她曾以妹妹的名義與周男結婚，且鑑定機構結果顯示，第一張結婚申請書上簽名的字跡屬於姐姐，因此決定撤銷妹妹與周男的婚姻登記。

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