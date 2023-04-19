夢到兒子滿臉血　慈母查監控驚見保母狂毆7個月仔頭部　心碎氣炸

撰文：中天新聞網
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許多人常說「母子連心」、「傷在兒身，痛在娘心」，遼寧一名媽媽完美印證了這說法。

有天晚上，她突然夢見寶貝兒子滿臉都是血的畫面，起床後越想越不對勁，決定去查看家中閉路電視，沒想到竟然看到家中保母對年僅7個月大的兒子動粗，讓她瞬間氣炸。

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這名住在遼寧本溪的母親向媒體表示，自己有天晚上突然做了一個夢，夢到兒子臉上全都是血，起床後她還和保母分享了這個夢，不料晚上查看閉路電視，卻發現保母多次毆打7個月大的兒子頭部，邊打嘴上還邊罵著。

畫面中可以看到，小嬰兒當時在床上玩耍，後來要過去找躺在一旁的保母，不料保母卻出手往嬰兒臉上打了一下，並用枕頭壓在嬰兒頭上將其打倒，嬰兒一次次站起來又一次次被打倒。

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母親生氣的表示，自己看到這畫面相當痛心，這保母51歲，是家裡親戚介紹的，工資每月5000元人民幣，當初出於信任，所以沒有向對方索取育兒證和身份證，這幾個月保母與家中成員相處都很融洽，沒有發生不愉快。

事情曝光後，這名保母非但沒有道歉，態度還相當強硬，甚至將這名母親的丈夫封鎖，目前該保姆已被行政拘留5日，並處500元人民幣罰款。

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