命不該絕？　杭州男酒後離奇失蹤　親友7天後報警終在橋底尋回

浙江杭州一名男子，上周與朋友聚會喝酒後失聯，直至7天後才被發現蜷縮在橋底下。他當時處於失溫狀態，非常虛弱，經送院治療後暫無大礙。

事件引起討論，不少網民笑言「命不該絕」、「再也不敢喝酒了吧」。



事發於4月14日凌晨，38歲的男事主和朋友喝酒後失聯，朋友和家人7天後仍未能聯繫上他，於是報警求助。

警方翻查閉路電視紀錄發現，當晚凌晨3時許，事主走到富陽虎山橋邊綠道，疑不慎將手機跌落橋下，於是從橋邊走落橋並彎腰去撿，之後消失在監控鏡頭之下。

警方推斷事主可能落水，4月21日，各救援隊開始在江中搜尋。當日上午，有救援隊員聽到橋底隱約傳來窸窸窣窣的聲音，當隊員仔細查看時，竟發現事主蜷縮在橋下，並虛弱地說「水，水」。

據介紹，事主被尋回時仍身穿失蹤當天的西裝，距離其墮河位置約有20米遠，當時已處於失溫狀態，身上沒有明顯外傷。他之後由救護車送往醫院接受治療。

警方初步分析，事主疑撿手機時摔倒在地，又往前爬，由於喝酒加上摔得很痛，一時未能站起來，就一直躺在橋底下。同時，該處又是監控盲區，難以被途人發現。

黑圈為發現事主的位置，紅圈為事主摔落橋底的位置。（都市快報）

事件引起討論，網民紛紛感嘆事主命大，「7天還能活下來，真的是命不該絕！」、「再晚就完了」。對於為何家屬及朋友在事主失聯7天後才報警，有網民就笑言「可能經常喝酒這樣，以前是六天聯繫不上，第七天能聯繫上」。

不少網民又分析事主為何能堅持7天，「身體素質好，這幾天氣溫適宜，再加上前面剛飽餐了一頓」、「人處於『待機狀態』，能耗低，再加上前面剛吃飽」、「這下脂肪肝都沒了」。