南京15歲女仔玩密室逃脫「恐懼鬥室」釀骨折　起訴商家索賠4萬

近年內地興起「密室逃脫」的遊戲熱潮，獲得不少青少年喜愛。密室逃脫是指適合多人參與的，通過團隊合作，在指定時間內尋找線索破解機關逃離密室的遊戲，模擬過程較為逼真，不乏恐怖驚嚇等元素。

《澎湃新聞》 報道，近日，南京一名15歲女仔玩「恐懼鬥室」（Saw）主題密室逃脫遊戲時受傷致手掌骨折，遂向法院提告要求索賠4萬元（人民幣，下同）。



報道稱，2022年8月28日，初中生小芸（化名）和5名同學到南京新街口某家密室逃脫店遊玩，名為「逃生之電鋸驚魂」，號稱「重度恐怖」，適合「高級玩家」。店家安排員工扮演「電鋸狂魔」追趕玩家，並製造恐怖氛圍。

其間，小芸在用手撐抵房門過程中受傷，隨後到醫院檢查發現手掌骨折，前後花去醫藥費1.1萬餘元。但商家認為「不是大事」，只願支付幾百元醫藥費，雙方因賠償問題未達成一致，小芸一家遂將商家訴至法院，要求賠償各項損失及精神撫慰金共計4.1萬餘元。

4月21日，江蘇首例未成年人密室娛樂致人身損害賠償案在南京市秦淮區法院公開開庭審理，雙方就承擔賠償責任的主體、責任比例劃分等問題進行了舉證、質證，並展開辯論。

小芸的代理律師表示，該遊戲劇本內容不適合未成年人參與，商家明知存在安全隱患卻未強制玩家佩戴護具，漠視玩家人身安全，應負全責。商家一方則表示，有提醒玩家戴護具但被拒絕，且父母也有監護職責，商家不應承擔全責。據悉，該案將擇期宣判。